自由廣場》「生不如死」成常態 少子、高齡化的夾擊與希望

今年七月，台灣新生兒出生數再探低谷，僅有八九三九人，年粗出生率僅千分之四．五一，較去年同期少了一四八五人，也比六月再少廿九人。累計前七月新生兒總數為六萬四三一四人，與去年同期相比減少了將近一萬人，全年累計數不易突破十一萬人的趨勢幾無懸念，令台灣面臨自一九四○年代以來，史上最低的出生人數大關。

然而，少子化只是冰山一角。死亡人數仍高不可攀：七月死亡數達一萬六八四六人，遠高於出生數，導致自然增加數為負七九○七人，這已是連續第十九個月台灣「人口自然負成長」現象。「生不如死」不再是偶發，而是常態。

少子化與高齡化交織，加速台灣進入「超高齡社會」。截至七月底，六十五歲以上人口已佔總人口十九．六四％，即將跨越廿％的超高齡社會門檻。與此對比，○至十四歲幼童僅佔十一．六二％，顯示年輕人口比例急劇萎縮。這樣的結構性失衡，不僅扭曲現在的社會，也威脅未來的勞動力供給、長期經濟成長與社會保障體系。

少子化原因複雜多元，也與都市高育兒成本與年輕家庭的不穩定感息息相關。與其高額的生育補助，更應致力於改善居住安全網。社會住宅的供應若能提速，讓年輕夫妻能進入「安定的小家」，更有可能在精神與物質上擁有「養育下一代」的意願。

此外，應想辦法提升青年工作穩定度與收入水準，使婚育不再是經濟壓力反而是一種選擇；此外，應盡速完成育兒友善環境的建構，讓雙薪年輕父母，能安心育兒；最後，營造一個讓年輕人認同的未來願景，唯有政經穩定繁榮、社會信任恢復，才能讓年輕人「既有能力，又有勇氣」生養下一代，並讓孩子快樂成長。

台灣正在經歷一場生育與人口結構的巨變，若不迅速採取全面策略干預，當前的低出生高死亡、人口負成長、「幼齡人口崩解」將逐步侵蝕社會的活力基礎。從社會住宅、青年就業、育兒支持三面夾擊，才能在這場關鍵戰役中稍占上風。時不我待，讓年輕人看見未來、看見希望，才是真正的「政策前瞻」。

（作者為現職國中教師）

