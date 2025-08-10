自由廣場》保護核心關鍵技術 雙管齊下防杜洩密

◎ 王昱培

台積電驚爆員工涉洩漏二奈米晶片製程的「國家核心關鍵技術」，突顯現行保護核心關鍵技術的機制亟須強化，以防杜類案再發生，茲建議如下：

一、強化刑罰嚇阻力道：為防止國家核心關鍵技術外流，《國家安全法》二○二二年修正新增「經濟間諜罪」和「域外使用罪」。經濟間諜罪明定任何人不得為外國、大陸地區、港澳、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，以竊取、侵占等不正方法取得國家核心關鍵技術營業秘密或從事其他侵害行為，違者依同法最高得處十二年有期徒刑以及一億元罰金；域外使用罪則明定任何人不得意圖在外國、大陸地區、港澳使用國家核心關鍵技術之營業秘密，而為前項各款侵害行為，違者依同法，最高得處十年有期徒刑及五千萬元罰金。

上開兩罪針對侵害國家核心關鍵技術營業秘密行為採嚴懲重罰，且均明文規定處罰未遂犯，然若侵害行為處於預備階段，按罪刑法定原則，即無從依《國家安全法》加以處罰；相較之下，南韓為防堵國家核心技術外流所立的《產業技術預防外流與保護法》，針對以不正方法取得產業技術及於域外使用的預備犯，最高得處三年有期徒刑及三千萬韓元罰金。有鑒於國家核心關鍵技術一經外洩，即造成國安無從彌補損害，爰建議應仿效南韓立法方式，將刑事責任前置至預備階段，以收嚇阻犯行之效。

二、推動相關企業導入ISO 37001（反賄賂管理系統）及ISO 37301（合規管理系統）：諸如本案般的洩漏營業秘密案件，往往牽涉行為人為牟取不法利益而洩密，及企業內部風險管控措施未臻周全。因此，行政院應責成主管機關，輔導掌有「國家核心關鍵技術」的企業導入ISO 37001（反賄賂管理系統）及ISO 37301（合規管理系統）等二項國際標準，積極推動誠信經營及法令遵循，完善保密與內稽查核機制，並強化員工法紀觀念與工程倫理，以有效降低弊端發生風險。

（作者為文字工作者）

