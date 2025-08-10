晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》英澳挺台釋訊號 我應主動串連民主盟友

2025/08/10 05:30

◎ 李立聖

近日英國與澳洲相繼針對台海情勢發表具戰略意涵的談話，引發國際關注。英國國防大臣希利（John Healey）在與澳洲防長會談時表示：「若戰爭爆發，英澳將並肩作戰。」雖未明言對象為中國或台灣，但在當前印太局勢升溫、中共對台威脅不斷的情況下，這番話被外界普遍解讀為明確警訊。

同一時間，澳洲總理艾班尼斯在訪中期間，也重申「支持維持台海現狀，反對片面改變」，展現澳洲一貫的穩健立場。更具象徵意義的是，英國前首相強生（Boris Johnson）甫於日前訪台，公開譴責中共「欺凌台灣」，並籲西方各國深化與台灣的經濟與戰略合作。他引用《蒙特維的亞公約》，主張台灣具備國家條件，應受到國際承認，進一步強化了國際挺台聲勢。

從英澳的發言可以看出，雖外交語氣略有差異，但立場本質一致：皆反對中共動武、支持和平穩定，並認知到台海問題不只是地區事務，而是全球民主陣營的共同挑戰。這些表態不一定等於軍事承諾，卻已在國際政治與輿論戰中發揮關鍵威懾作用。

對台灣而言，這正是應主動出擊、深化外交布局的關鍵時刻。政府應把握此一國際支持的窗口期，強化與英、澳等國在網路安全、國防交流、經貿合作等層面的連結，將聲援轉化為實質支援。此外，亦應透過舉辦國際論壇、邀請前政要訪台等方式，持續提升我國在民主聯盟中的能見度與話語權。

國會與民間外交也不可忽視。台灣立委應積極參與民主國家間的議會交流，建立常態聯繫機制；民間團體與智庫亦可強化與國際媒體、學術界的合作，讓世界更了解台灣，理解台灣。

台海和平不是一國之責，而是區域穩定的核心。當民主國家一一發聲挺台，台灣更不能只是被動接受支持，而應成為串連民主力量的樞紐。唯有主動擘劃、聯合行動，才能讓台灣在國際社會中，從受援者邁向貢獻者，穩健捍衛我們的民主與主權。

（作者為政治工作者）

