自由廣場》別把安全變籌碼 公投不是藍白的賭局！

2025/08/10 05:30

◎ 島火

在台灣，公投原本是賦予人民直接決定重大政策的權利，象徵民主的成熟與自信。然而近年來，這把屬於人民的利劍，卻屢屢被在野黨當成選舉前的動員工具，甚至淪為政治鬥獸場。當公投變成政黨的賭局，輸的往往是全民。

以近期核三重啟公投為例，在野黨把它包裝成「解決缺電」的靈丹妙藥，卻刻意忽略核三已經除役、設備老化、位於地震活躍區等關鍵風險。題目設計不在於理性評估能源轉型，而是製造挺核就是愛台灣、反核就是不負責的對立。這種簡化的情緒標籤，不僅掩蓋事實，也讓真正的能源討論被激情取代。

核能議題的假訊息與認知作戰已成為中國介入台灣民主的管道之一。當社群平台充斥「核電零風險」、「缺電都是政府作假」等片面說法，公投就不再是知情投票，而是被操控的投票。北京不必派軍艦、不用發飛彈，只要在我們的民主制度裡種下不信任的種子，就能分化社會、削弱政府。

真正的民主，不是激情投票，而是知情投票。核三是否重啟，應建立在科學數據、能源規劃與安全評估之上，而非政治動員與情緒勒索。政府必須投入更多公共討論資源，媒體應肩負查證與解釋責任，教育體系也應教會年輕世代辨識訊息真偽。唯有如此，人民才能在投票時做出符合自身與國家利益的選擇。

我們需要的是為政策辯論的公投，不是為政黨造勢的公投；需要的是為未來布局的公投，不是為選舉盤算的公投。否則，這場本應屬於人民的民主盛宴，終將變成政治賭桌上的籌碼。當政黨押注，人民往往是最後的輸家。

（作者從商）

