自由廣場》核三「黑歷史」多 全民無須賭命

◎ 蔡雅瀅

核三廠多位前廠長與其他學者專家，共同發起支持核三延役的連署，宣稱：核三廠具備良好安全紀錄。

然而，核三廠四十年運轉期間，曾發生各種大小事故，安全紀錄不良。諸如：

一九八五年七月七日核三廠一號機商轉不到一年，即因氣機設計不當，運轉發生劇烈共振，致氣機葉片脫落，引爆氫氣造成大火，停機一年二個月。

二○○一年三月十八日核三廠發生「三一八全黑事件」，345kV高壓線路受鹽霧害影響跳脫，轉以161kV供電，又發生接地故障，喪失所有電源長達二小時八分鐘；斷路器絕緣被打穿，造成電器火災。幸好當時一號機正處於風險較低的「停機」狀態，未釀成核災。

「三一八全黑事件」在當時是西方輕水式反應器最最嚴重的電廠全黑事件，受各國高度關切，破例邀請非會員國的我國代表，參加該年度經濟合作發展組織核能署核能管制年會，並成為會議討論焦點。核能研究所曾計算該次事件，核三廠一號機爐心熔毀的機率為1.1x10-3，是正常狀況下爐心熔毀機率2.8x10-5的近四十倍；且鹽霧害是大自然現象，要防止非常困難。

二○○九年六月十二日核三廠啟動變壓器內絕緣層鏽蝕穿孔，水分入侵起火；起火前曾有三次警報，卻未能即時處理，遭監察院糾正。

二○一五年四月廿六日二號機助變壓器絕緣陶瓷套管老舊，造成短路接地故障起火。可知核三廠早在多年前，即因設備老舊，多次起火；好不容易屆齡除役，若冒險延役，事故風險也將隨設備老化而提高。

一九九三年四月一號機過濾器蓋，因扣環材質老化、過濾器堵塞、水鎚震動及設計簡陋不良，脫落導致廢料桶儲存區及水池池水洩漏，五千加侖放射性廢水外流，污染南灣沙灘。一九九七年九月放射性廢液處理系統釋壓模片破裂，未經處理的放射性蒸氣排放附著在屋頂上，再遭沖刷污染雨水排放渠道。一九九四年至二○○一年間，廢料廠房檢整場域水溝多次測得放射性核種。

核三廠長期在廠內減容中心「焚燒」低階核廢料，並曾監測到鍶-90、銫-137等放射性物質，增加國民健康風險，曾遭監察委員田秋堇、趙永清要求檢討。核三若延役，顯將延長國人曝險期間。

核三廠大修時，曾發生螺樁卡住、螺栓斷裂、螺栓與圓盤彈出打傷包商、控制棒驅動軸彎曲；反應爐有燈罩、玻璃溫度計、螺栓等各種異物掉入及燃料棒斷裂等各種事件。以上所舉僅是冰山一角，劣跡斑斑的核三，實不值得全民賭命。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

