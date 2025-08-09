自由廣場》中配六改四是開特權加班車

◎ 張商陽

國民黨立委林思銘主張，中配申請身分證年限由六年縮短為四年，聲稱是為了「消除歧視、讓中配與外配一視同仁」。細讀這段話，幾乎每個關鍵詞都不誠實。

若真是為了平等，為何不處理制度的不平等，而只縮短年限？台灣現行制度下，中國籍配偶得以單獨適用《兩岸人民關係條例》，可以依親取得居留，之後轉定居領取身分證。反觀其他外籍配偶則適用《國籍法》，必須放棄原國籍、通過語言和法政測驗，才有資格歸化。兩種配偶走的是完全不同的程序，難易度差很多。把中配從六年改成四年，並非讓大家一致，而是讓中配繼續適用特例，甚至加快速度，得了便宜還賣乖。

外配欲取得身分證，必須先歸化。要放棄原國籍、通過中文與法政常識測驗、具備基本收入與居住條件，整體流程依《國籍法》規定，審查標準嚴格，過程冗長繁複。住滿四年只是門檻之一，並非自動取得資格。

相較之下，中配適用《兩岸人民關係條例》，透過與台灣人結婚進行依親，居留六年、定居兩年後即可取得台灣身分證，整體不須放棄中國國籍，又不須參加歸化測驗。這是一條由制度特設的特快通道。

再看健保。中配可用依親身分加保健保，有些人沒工作、沒繳稅，卻能透過配偶關係使用健保資源。健保署統計，無職業與高齡族群的平均健保支出最高。這對繳費多年、卻年年面臨健保調漲的廣大台灣勞工來說，顯然是制度負擔。中配先使用福利、再慢慢承擔責任，台灣勞工卻得先證明自己有能力貢獻，才能進場，太不公平。

林思銘所謂「不是放寬，而是平等」的說法，完全顛倒是非。他說中配仍會接受國安審查，但這套審查制度並不嚴密，反而想降低門檻，為何要一意孤行？

（作者是蛋農）

