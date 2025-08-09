晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中配六改四是開特權加班車

2025/08/09 05:30

◎ 張商陽

國民黨立委林思銘主張，中配申請身分證年限由六年縮短為四年，聲稱是為了「消除歧視、讓中配與外配一視同仁」。細讀這段話，幾乎每個關鍵詞都不誠實。

若真是為了平等，為何不處理制度的不平等，而只縮短年限？台灣現行制度下，中國籍配偶得以單獨適用《兩岸人民關係條例》，可以依親取得居留，之後轉定居領取身分證。反觀其他外籍配偶則適用《國籍法》，必須放棄原國籍、通過語言和法政測驗，才有資格歸化。兩種配偶走的是完全不同的程序，難易度差很多。把中配從六年改成四年，並非讓大家一致，而是讓中配繼續適用特例，甚至加快速度，得了便宜還賣乖。

外配欲取得身分證，必須先歸化。要放棄原國籍、通過中文與法政常識測驗、具備基本收入與居住條件，整體流程依《國籍法》規定，審查標準嚴格，過程冗長繁複。住滿四年只是門檻之一，並非自動取得資格。

相較之下，中配適用《兩岸人民關係條例》，透過與台灣人結婚進行依親，居留六年、定居兩年後即可取得台灣身分證，整體不須放棄中國國籍，又不須參加歸化測驗。這是一條由制度特設的特快通道。

再看健保。中配可用依親身分加保健保，有些人沒工作、沒繳稅，卻能透過配偶關係使用健保資源。健保署統計，無職業與高齡族群的平均健保支出最高。這對繳費多年、卻年年面臨健保調漲的廣大台灣勞工來說，顯然是制度負擔。中配先使用福利、再慢慢承擔責任，台灣勞工卻得先證明自己有能力貢獻，才能進場，太不公平。

林思銘所謂「不是放寬，而是平等」的說法，完全顛倒是非。他說中配仍會接受國安審查，但這套審查制度並不嚴密，反而想降低門檻，為何要一意孤行？

（作者是蛋農）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書