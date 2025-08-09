自由廣場》立法院無權不遵憲法法庭之判決

◎ 莊宇森

在憲法法庭〈一一三年度憲判字第九號判決〉針對「國會擴權法案」宣告「部分違憲」之後，立法院法制局發布題為〈重複立法作為憲政對話 — 論國會立法權與司法違憲審查的界限〉之報告，其核心命題無非是為藍白陣營之「國會擴權」理論預作鋪陳，未來在立法院再度推動類似違憲法律之際，得以迴避憲法法庭之司法審查。

但憲法法庭判決若僅屬「非憲法位階」之判決，則藍白陣營過半之立法院又何須「不斷否決」大法官人事案，以「實質癱瘓」憲法法庭之組成與運作？

由此反推，憲法法庭判決確屬「憲法位階」之判決，且經憲法法庭宣告法律違憲，該法律即屬違憲而無效。而立法機關針對憲法法庭所作成法律違憲之宣告，不僅「須尊重」該法律違憲之宣告，更「應遵守」法律違憲之宣告！然而，現有八位大法官如選擇不積極作為，坐視憲法法庭長期停擺，無異使分權制衡之機能喪失。此際，更不宜讓立法院法制局之報告「合理化」立法權不受司法審查拘束之議！

且查，立法院法制局報告所舉「立法權不受釋憲拘束」之法律基礎，究係出自何處？容有疑義。如以美國、德國等法治國家為例，雖承認立法者對於法律條文之訂定有一定之裁量空間，然一經釋憲機關確認立法者所訂定之法律條文違憲，即具有司法裁判之拘束力，立法者即不得「繞道」而再行違憲。是以，立法院法制局關於「立法權不受釋憲拘束」之說法，顯與《憲法》之立法精神相悖，委無足取。

（作者是公會法律顧問）

