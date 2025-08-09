自由廣場》建SMR仍無法逃避核廢

◎ 蘇勳璧

在全球邁向淨零碳排之時，被視為「下一代核能技術」的小型模組化反應爐（Small Modular Reactor, SMR）成為熱議。SMR真能成為台灣能源問題的「萬靈丹」嗎？OECD核能機構表示SMR的商業化進程仍處於早期階段，實際營運和正在營建數量有限。目前全球營運中的只有俄羅斯的浮動式核電廠和中國的高溫氣冷式反應爐。正在營建中的也只有中國的「玲龍一號」和加拿大首座商用電網級SMR建設。但是，SMR也有失敗案例，如阿根廷因政府資金不足無限期被叫停，和美國因成本飆升且未能達到預期總發電量的八○%而被終止。

二○二二年研究指出，某些SMR產生的核廢料體積可能比現有反應爐多二至卅倍，這表示「小型化」反應爐不必然導致「廢料更少」。另外，某些SMR設計（如熔鹽或液態金屬）可能產生新型態或體積更大的放射性廢料。這表示SMR除反應爐本身，還須解決核廢料管理的新挑戰。

台灣能源政策以「減煤、增氣、展綠、非核」為核心，台灣己正式邁入「非核家園」。然而，台灣面臨嚴峻的能源挑戰。行政院長卓榮泰近期表示「不排斥新型核能技術」，並強調政府將支持SMR研究。這預示著台灣核能政策的潛在調整。工研院於二○二二年《次世代SMR技術發展》報告中指出，台灣潛在部署場景包括離島地區、高耗能工業區和除役核電廠址再利用等。

在芬蘭、瑞典、加拿大等核能國家，部署新核能技術前都遵循一個原則：沒有最終處置場，就沒有新核電廠。台灣現行的《核子反應器設施管制法》與《放射性物質管理條例》，對SMR等新型反應爐的廢料管理尚無明確規範。SMR最大的不確定性來自於「不是反應爐本身，而是反應爐之外」。在台灣討論是否發展SMR之際，核廢料的處理方式不應是「之後再談」的配套問題，沒有處理核廢料的能力，就不該談重啟任何核能，包括SMR。

（作者是中台灣教授協會常務理事）

