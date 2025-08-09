自由廣場》減刑優惠可參考德國刑法 打詐條例第46、47條有漏洞

◎ 趙萃文

近來台灣詐欺案件頻傳，審計部報告指出一一三年度全台詐騙財損高達四七八億元，政府雖自一一一年起推動「打詐綱領一．五版」，行政院也設立打詐指揮中心、通過「打詐四法」，但根據審計部報告詐騙案件與財損金額不減反增，三年內暴增四倍，顯示政策執行與成效出現重大落差。

以《刑法》第三三九條之四加重詐欺罪為例，法定刑為一年以上七年以下，但統計近年來判刑超過三年者不到一%，量刑過低導致外界普遍認為詐欺集團無所畏懼，何以致之？

按立法院於一一三年七月通過特別刑法《詐欺犯罪危害防制條例》，採重懲、重獎機制，第四十三、四十四條針對詐欺罪所得達五百萬以上、複合式犯罪手段法定刑大幅拉高至二分之一，第四十九條更規定「犯詐欺犯罪受徒刑之執行而有悛悔實據者，有期徒刑逾三分之二，累犯逾四分之三，始得申請假釋。」大幅拉高假釋門檻；但為緩和本法嚴厲性，第四十六、四十七條亦規定犯加重詐欺罪若有自首或偵查中自白，自動繳交其犯罪所得或供出詐欺犯罪組織之人者，必減輕或免除其刑，以示優惠。

惟實務上對於自動繳交其犯罪「所得」之定義，竟出現兩種截然不同的解釋方向。最高法院大法庭於一一三年台上大字第四九六號做出極有利於被告之解釋，縱使詐欺集團獲利達上千萬元，車手僅分得一千元車馬費，則車手僅需將一千元酬勞繳交國庫，即得享有本法第四十六、四十七條必減輕或免除其刑的刑罰優惠，此或係造成現今台灣詐欺集團氾濫之主因。

釜底抽薪之道，或可參考《德國刑法》第四十六條之規定「若被告努力與被害人達成和解，已全部、大部分對犯罪損害做賠償，或已經誠摯進行賠償行動，法院得視情況減輕或免除其刑。」將本法第四十六第四十六、四十七條從必須減免，改為「得」減輕或免除其刑，同時原則上被告必須全部賠償或大部分賠償被害人，始能享有減輕或免刑的優惠，只有在少數例外被告所得太少，但已誠摯進行賠償之努力時，始例外賦予法官減輕或免除其刑之權力。

防制詐欺的重點不在於法律的嚴刑峻罰，而在於全民提高警覺與打詐意識，提升識詐能力遠比事後法律制裁更為關鍵。此外大法官於一一○年釋字第八一二 號解釋中，突如其來地廢除《刑法》保安處分章中的「強制工作」規定，卻未給予立法機關補救機會，實屬不妥，應盡速研議是否恢復該制度。針對臉書、Google 等超大型平台上層出不窮的詐騙廣告，數位發展部亦應強化監管，加強推動強制下架機制，以有效切斷詐騙傳播管道，自不待言。

（作者是大學助理教授，法學博士）

