評論 > 投書

自由廣場》聽陳玉珍的話 等於自找死路

2025/08/09 05:30

◎ 于則章

躲過「七二六大罷免」後，立委陳玉珍鼓吹台灣應當適當運用「中國的力量」，讓川普知道台灣不是非得依靠美國不可。

周刊更踢爆，在「七二六大罷免」兩天後，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商「太古汽車」夜宴立院高層，正、副院長辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志都出席，餐敘逾三小時。是否企圖透過立院施壓或打通經濟部，以使法規鬆綁？引發國人關切。

美國對台灣課徵廿%的暫行關稅能否再降低，攸關台灣產業與經濟發展至鉅，而影響它的主要因素，就是台灣與中國的關係定位，若聽陳玉珍的話，運用「中國的力量」對川普叫板，台灣必定自找死路！

再看「太古汽車」，它所屬的「香港太古集團」公司董事局主席白德利，二○二一年八月就當選香港特别行政區選舉委員會商界（第一）委員，是香港知名的親中政商兩棲。「太古汽車」在「七二六大罷免」後兩天就急忙找上親中色彩鮮明的立法院藍營勢力與總務處長餐敘，時間又落在台美關稅貿易談判的節骨眼，若說只是朋友聚會，無業務往來、無承攬關係，有多少人相信？

看來，川普對台灣僅課徵廿%的關稅，中國國民黨大概是嫌太優厚？陳玉珍才會不知避嫌，要把台灣跟中國綁在一起。問題是，台灣人是否準備好跟隨中國腳步，被美國課徵五十五%的關稅，並享受不時會爆炸起火的中國電動車呢？

（作者是公務員）

