自由廣場》射後不理的反智言論盡出／親中統派政客名嘴教授連手加速台灣倒退

◎ 吳芥之

號稱「戰鬥藍」的媒體大亨，先前高喊「台灣關稅高達三十二%，高於日韓」，造成台股重挫，被股民斥為「空軍總司令」。等到美國白宮公布台灣平均關稅廿%，大亨立刻轉向批評稅率比日本、韓國的十五%還高，「喪權辱國」；至於他的烏龍言論，彷彿不曾發生過。

日前美國川普總統宣布232晶片條款，非美國本地製造的進口晶片將課一○○%關稅。最大在野黨黨魁見獵心喜，聲稱「美國對台晶片課一○○%關稅，將重創台灣供應鏈。」沒想到「事與願違」，當天台積電股價竟然創新高，台灣加權股價指數也回到二四○○○高點。不意外地，事後看不到黨魁對廣大股民說聲「拍謝」。當台積電赴美投資設廠，也有台大某教授直嗆魏哲家，說台積電股價恐會跌破五百元，要魏下台負責，如今台積電股價新高，某教授可有說一聲「拍謝」？也沒有。

這樣的操作是否說明了政客與事實的脫節？抑或是，他們根本無意講真話，只想製造集體焦慮、打擊台灣民眾的信心，並趁亂謀取政治利益？

不只是政治咖，部分媒體及名嘴也不嫌事多。經濟部長郭智輝與業界座談，提到日韓被要求鉅額投資美國，換得十五%的稅率；郭詢問與會業者，台灣若要談到一樣的稅率，產業界願意投資多少金額？三○○○億、三五○○億，還是四○○○億？

正常人看了完整的敘述，絕不會認為是經濟部長透露我方被要求投資四○○○億美元吧！但經媒體的去脈絡化報導，造成外界譁然。就算一開始有誤解、誤傳，但經濟部釋出逐字稿及語音檔後，卻有名嘴依然緊咬「四○○○億」不放，繼續炒作。承認錯誤、陳述事實，有這麼難嗎？

一連串的現象背後，反映的是「言論免責文化」的蔓延。政客與名嘴不經求證地議論時事帶風向，甚至不惜造謠抹黑；即使事後被證明發言錯誤，也無須負責、不必認錯，甚至還能轉移焦點，啟動另一輪新話題，繼續炒作個人聲量。媒體名嘴與政壇人物若因無知而誤導，這是可悲；若明知是虛假訊息卻仍一再煽動，更是可恥。

公眾人物不為自己說的話負責，這種毫無責任感的操作模式，已造成台灣公共治理的最大隱憂。既然無法寄希望於這幫人，為今之計，大眾要學會辨識「事實」與「風向」，拒絕淪為被操弄的愚民。

（作者是資深媒體人、企管博士）

