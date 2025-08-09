晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》射後不理的反智言論盡出／親中統派政客名嘴教授連手加速台灣倒退

2025/08/09 05:30

◎ 吳芥之

號稱「戰鬥藍」的媒體大亨，先前高喊「台灣關稅高達三十二%，高於日韓」，造成台股重挫，被股民斥為「空軍總司令」。等到美國白宮公布台灣平均關稅廿%，大亨立刻轉向批評稅率比日本、韓國的十五%還高，「喪權辱國」；至於他的烏龍言論，彷彿不曾發生過。

日前美國川普總統宣布232晶片條款，非美國本地製造的進口晶片將課一○○%關稅。最大在野黨黨魁見獵心喜，聲稱「美國對台晶片課一○○%關稅，將重創台灣供應鏈。」沒想到「事與願違」，當天台積電股價竟然創新高，台灣加權股價指數也回到二四○○○高點。不意外地，事後看不到黨魁對廣大股民說聲「拍謝」。當台積電赴美投資設廠，也有台大某教授直嗆魏哲家，說台積電股價恐會跌破五百元，要魏下台負責，如今台積電股價新高，某教授可有說一聲「拍謝」？也沒有。

這樣的操作是否說明了政客與事實的脫節？抑或是，他們根本無意講真話，只想製造集體焦慮、打擊台灣民眾的信心，並趁亂謀取政治利益？

不只是政治咖，部分媒體及名嘴也不嫌事多。經濟部長郭智輝與業界座談，提到日韓被要求鉅額投資美國，換得十五%的稅率；郭詢問與會業者，台灣若要談到一樣的稅率，產業界願意投資多少金額？三○○○億、三五○○億，還是四○○○億？

正常人看了完整的敘述，絕不會認為是經濟部長透露我方被要求投資四○○○億美元吧！但經媒體的去脈絡化報導，造成外界譁然。就算一開始有誤解、誤傳，但經濟部釋出逐字稿及語音檔後，卻有名嘴依然緊咬「四○○○億」不放，繼續炒作。承認錯誤、陳述事實，有這麼難嗎？

一連串的現象背後，反映的是「言論免責文化」的蔓延。政客與名嘴不經求證地議論時事帶風向，甚至不惜造謠抹黑；即使事後被證明發言錯誤，也無須負責、不必認錯，甚至還能轉移焦點，啟動另一輪新話題，繼續炒作個人聲量。媒體名嘴與政壇人物若因無知而誤導，這是可悲；若明知是虛假訊息卻仍一再煽動，更是可恥。

公眾人物不為自己說的話負責，這種毫無責任感的操作模式，已造成台灣公共治理的最大隱憂。既然無法寄希望於這幫人，為今之計，大眾要學會辨識「事實」與「風向」，拒絕淪為被操弄的愚民。

（作者是資深媒體人、企管博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書