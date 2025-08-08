自由廣場》63%、6秒、92%／面對訊息先查證 勿急著按「分享」

◎ 沈言

資訊作戰，除了外部敵對勢力，許多破壞力強的資訊操作，則是源於我們自身的懶惰、失速與分裂。下面三組數據，說明大部分的問題。

第一個數據：六成三的台灣民眾，看到可能是假訊息時，選擇「不查證」。非因冷漠，而是因為疲乏。手機每天彈出幾百則訊息，我們對真假的容忍與辨識都在迅速耗盡。這不是意志力問題，而是演算法與注意力的結構性對撞。

第二個數據：一則社群貼文的平均閱覽時間，不到六秒。你來不及理解，就已經表態，還可能轉發。在這個節奏裡，情緒太快，真相太慢，只有格式與語氣能在瞬間決定你的判斷──甚至代替你判斷。

第三個數據：有九成二的台灣網路使用者，透過社群媒體接收政治資訊；但其中有一半不曾查核來源。社群平台已取代傳統媒體成為主要資訊場域，但查證的標準卻未能隨之跟上。這不僅使圖卡語錄橫行，也讓社群語言部落化、資訊分裂化。

這三個數據顯示：我們不查證、不思考，只轉傳；而假訊息只須利用這些習慣，就能迅速擴張，不費吹灰之力。

如今的假訊息，不再追求說服，而是模擬。模擬新聞格式、模擬專業語氣、模擬「你熟悉的那一種立場」。像是「全球所有核廢料加起來只佔一個足球場大小」這類去脈絡式的說法，經常不提儲存方式、放射性長度與處置條件，只藉數字視覺化產生錯覺，卻容易被視為有科學根據的結論。

法律可以處罰造謠，平台可以封鎖帳號，但真正的防線，是我們自己：我們還願意為真相花幾分鐘嗎？還有沒有能力辨認那些「看起來像真的假話」？

資訊戰不是未來式，也不是敵人的責任。它是我們自己每天漫不經的按下「分享鍵」。如果沒有意識，這個動作就是再把這一則謠言傳得更遠。（作者是業餘樂手）

（註／資料來源依序為：台灣事實查核中心《2022年台灣民眾媒體素養調查》、Nielsen Norman Group〈How People Read Online〉、NCC《110年度台灣民眾數位傳播使用行為調查》）

