自由廣場》全球毒瘤 民主各國無台獨 全遭中共毒手

2025/08/08 05:30

◎ 木鐸

所謂「反台獨」，不過是中共和國民黨連手對付台灣的藉口而已，下面這些國家都遭中共的敵意滲透，但他們有「台獨」嗎？

法國／一名中國女子在法國鄉間院中安裝巨型衛星天線，從事間諜活動，她被控攔截太空軌道設備與法國國家太空研究中心的地球觀測衛星之間的通信。（rfi，六月二十五日）

德國／德國起訴一名疑似中國間諜，他被控在歐洲議會工作期間獲取了超過五○○份文件。（華爾街日報，四月三十日）

英國／中國留英大學生被中共要求監視同學。（BBC，八月四日）註：個別中配是否也被中共要求類似任務，令人關切。

菲律賓／菲國政府調查疑似中國間諜的捐款。（VOA，三月四日）澳洲／澳洲警方依反外國干涉法逮捕一名中國公民，他被控替中國警方秘密收集坎培拉一個佛教組織的資訊。（VOA，八月四日）

韓國／的兩名中國留學生涉使用無人機拍攝韓軍基地和美國航母而被起訴。（韓聯社，七月二十六日）

美國／兩名中國人非法向中國運送NVIDIA （輝達)AI晶片在美被起訴。（rfi，八月六日）

美國／兩名中國公民被控試圖收集美國海軍情報。（紐約時報，七月二日）

上述受害各國都沒有從事「台獨」的問題，中國仍如癌細胞般蔓延。此外，中國無視英國、美國、法國等在地國法律，在他國土地上進行長臂管轄，恐嚇及綁架海外異議分子，野蠻行為在在令國際震驚。

台灣是被共諜滲透的重災區，重災區就是立法院，藍白立委毀憲亂政，令人痛心疾首。（作者從商）

