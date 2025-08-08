晴時多雲

自由廣場》從台積電遭竊密案談起 解析高科技產業的洩密潮

2025/08/08 05:30

◎ 林文寶

台積電發生二奈米技術洩密案，此事揭示，營業秘密的堡壘，往往從內部被攻破。其洩漏的核心，不外是巨大的利益誘惑、人性的薄弱環節及防護體系的漏洞。

一．人的因素是最大風險：在所有洩密案件中，人為因素佔據了絕大多數。

●離職員工「帶槍投靠」：最常見且普遍的洩密形式。掌握核心技術或關鍵客戶名單的員工，離職後跳槽至競爭對手公司，將原公司營業秘密用於新東家的產品開發或市場競爭。此違反與前雇主簽訂的保密協議，更可能觸犯刑法。

●「內神通外鬼」的合謀竊密：員工受金錢利益、股權承諾或其他回報的誘惑，與外部人員（往往是前同事或競爭對手）合謀，有計劃地竊取公司機密。二○二五年八月爆發的台積電二奈米製程機密外洩案即是典型，這種內外勾結的模式，防範難度極高。

二．巨大的經濟價值誘因： 高科技產業的營業秘密，特別是半導體領域的先進製程參數、良率提升方案、電路設計圖等，其商業價值動輒數億甚至數十億美元，如此巨大潛在利益，足以驅使不法分子涉險，尤其台積電二奈米技術被視為全球晶片製造的頂尖工藝，更是重中之重。

三．「合理保密措施」的缺失： 根據《營業秘密法》，一項資訊要構成法律上承認的「營業秘密」，須具三要件：秘密性、經濟價值、「所有人已採取合理之保密措施」。許多企業發生洩密案，若干判例顯示，法院發現所謂的機密文件被存放在公司內部未設定任何讀取權限的公共硬碟中，任何員工都可輕易存取。法院會認定公司未盡到「合理保密」義務，因此該資訊不受營業秘密法保護。這提醒企業：只在主觀上認定秘密仍不夠，須有客觀、持續的保護行為。

防範內部洩密，是涉及法律、管理、技術、稽核乃至企業文化的系統工程。企業須構建多層次、立體化的防禦體系，才能有效降低風險。

一．法律層 — 紮緊制度籬笆： 這是保護體系的地基，企業須在員工入職時就建立清晰的法律契約關係。

●保密協議：與所有可能接觸到敏感資訊的員工簽訂權責分明的保密協議，是最基本最重要的步驟。協議應明確定義何為公司的營業秘密，員工在職期間與離職後的保密義務，以及違反協議的法律責任與賠償條款。

●競業禁止條款：對於掌握核心機密的關鍵員工，可在勞動契約約定合法的競業禁止條款，限制員工在離職後的一定期間內，不得至存在競爭關係的企業任職。但須注意，有效的競業禁止條款必須滿足法定要件，包括企業有值得保護的正當利益、員工職位能接觸到該利益、限制的期間/區域/職業活動範圍合理，以及必須提供勞工合理的代償措施。

二．管理層 — 建立防護縱深： 制度需要透過嚴格的管理流程來落實，形成層層遞進的防護。

●盤點與分級：這是所有保護措施的起點。企業應定期盤點內部資訊資產，識別出哪些屬於營業秘密，並建立清單。接著，對這些秘密進行分類分級管理，例如在文件或系統中明確標示「機密」、「限閱」等標籤，讓員工清楚知道資訊的敏感度。

●權限管控：嚴格遵循「知所必須」與「最小權限」原則。員工的資料存取權限應僅限於其工作職責所必需的最小範圍，避免不必要的資訊暴露。

●全週期人力資源管理：營業秘密保護應貫穿員工的整個職業生命週期。從新進員工的背景調查、入職時的保密教育訓練；到在職期間的定期宣導、績效考核；再到離職員工的面談、權限回收與辦公設備清查，每個環節都不能鬆懈。

（作者是高師大事業經營系教授）

