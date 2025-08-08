晴時多雲

自由廣場》台積電零關稅 打臉親中統派勢力

2025/08/08 05:30

◎ 陳啟濃

美國總統川普宣布台積電關稅○%，近期備受親中統派勢力惡意打壓的台積電，股價昨日一飛衝天，帶動台股大漲，股民樂得笑呵呵。回顧今年初，台大教授邱宏仁發文批評台積電赴美設廠是「刨根」，還說股價可能會跌破五○○元，甚至嗆台積電董事長暨總裁魏哲家必須道歉下台。如今，台積電的股價不但沒有跌破五○○元，昨天更一股作氣上揚五十五元，收盤在一一八○元，唱衰台積電的親中統派還有什麼話說？雞嘴只能變鴨嘴，惦惦無聲了。

打從台積電投資美國，賴清德總統和政府就遭國民黨及其同路人重度抹黑，無端罵他將台積電賣給美國，變成美積電，藉此打擊政府形象，並惡意挑撥台美關係。但台積電投資美國其實不是壞事，它能增進台美關係更加密切與穩固，也是拉抬台灣在美國的份量。

川普宣布台灣的關稅以及對台積電免關稅後，重重打臉國民黨許多重量級人物刻意唱衰台灣的悲觀消極說法，他們彷彿恨不得美國對台灣課予更高關稅，好讓他們能大肆放送「賴政府執政經濟利空」的理由，做為親中反美的最佳說辭。

國民黨低估了川普的政治判斷，也不能接受川普藉關稅施壓全球，讓各國共同抵制中國的對外擴張。套句川普慣用語「我們不能容忍中國只是享盡市場開放的好處，卻不想開放自己的市場。」另外還有暗中輸出「物資」與「武器」到獨裁國家，製造國際社會的戰亂，滿足中國稱霸世界的野心。

台積電的根將會永續留在台灣，並在台灣及世界各國開枝散葉，為台灣帶來重大經濟、科技與國家安全的利益。

（作者從事政治評論）

