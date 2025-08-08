自由廣場》捍衛網路商譽 企業責無旁貸

◎ 羅承宗

今年盛夏的日本，高溫難耐。各種降溫商品紛紛出爐。其中社群平台TikTok流傳一則知名電器公司Panasonic推出世界最小隨身冷氣風扇，廣告強調使用「軍事級晶片」、「三秒內可將體感溫度下降十六度」，不僅東京消防廳推薦，也有大學名教授監修，還標榜網路戶外用品熱銷第一位。當然，這一切只是欺瞞日本消費者的夏日騙局。粗劣風扇從中國出貨，甚至出貨地，還來自一棟於中國上海市虛構的大樓，致使被騙的消費者與被冒名的企業，同感憤慨。

類似上述惡質詐欺行為事例，其實每分每秒都在社群平台上反覆輪播，向消費者進行資訊精密轟炸。與台灣相同，長年飽受網路虛偽商業廣告肆虐的日本，於今年四月施行「情報流通平台對應法」。其中對於特定大規模的網路平台提供者，如Google、Line、Meta、TikTok與X等予以加強列管，相當程度參考歐盟數位服務法的立法意旨。我國去年七月施行的詐防條例，也有若干異曲同工之妙。

只是台日消費者共同面臨的困局在於：網路商業詐騙廣告多如繁星，政府力量終究有限。企業為了捍衛自己的商譽，應投注更多的關心與資源。析言之，往昔企業對資訊安全的想像，大抵在於厚築高牆，藉此防範外面的盜匪入侵作亂。但是時至今日，在高牆之外打著企業名號行詐騙商法、玷污商譽的惡人，對企業危害甚大，已不容置之不理。

筆者呼籲，越是攸關國計民生的企業，越該更積極地擴大對資訊安全的展望，藉此維護消費者對企業品牌的數位信任。當然，這個繁重的工作不可能靠人力搜尋判斷，唯有進一步善用人工智慧量能輔助，企業才能全天候搜尋並標定可疑的詐欺風險來源。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、高科大科技法律研究所教授）

