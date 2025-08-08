晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》捍衛網路商譽 企業責無旁貸

2025/08/08 05:30

◎ 羅承宗

今年盛夏的日本，高溫難耐。各種降溫商品紛紛出爐。其中社群平台TikTok流傳一則知名電器公司Panasonic推出世界最小隨身冷氣風扇，廣告強調使用「軍事級晶片」、「三秒內可將體感溫度下降十六度」，不僅東京消防廳推薦，也有大學名教授監修，還標榜網路戶外用品熱銷第一位。當然，這一切只是欺瞞日本消費者的夏日騙局。粗劣風扇從中國出貨，甚至出貨地，還來自一棟於中國上海市虛構的大樓，致使被騙的消費者與被冒名的企業，同感憤慨。

類似上述惡質詐欺行為事例，其實每分每秒都在社群平台上反覆輪播，向消費者進行資訊精密轟炸。與台灣相同，長年飽受網路虛偽商業廣告肆虐的日本，於今年四月施行「情報流通平台對應法」。其中對於特定大規模的網路平台提供者，如Google、Line、Meta、TikTok與X等予以加強列管，相當程度參考歐盟數位服務法的立法意旨。我國去年七月施行的詐防條例，也有若干異曲同工之妙。

只是台日消費者共同面臨的困局在於：網路商業詐騙廣告多如繁星，政府力量終究有限。企業為了捍衛自己的商譽，應投注更多的關心與資源。析言之，往昔企業對資訊安全的想像，大抵在於厚築高牆，藉此防範外面的盜匪入侵作亂。但是時至今日，在高牆之外打著企業名號行詐騙商法、玷污商譽的惡人，對企業危害甚大，已不容置之不理。

筆者呼籲，越是攸關國計民生的企業，越該更積極地擴大對資訊安全的展望，藉此維護消費者對企業品牌的數位信任。當然，這個繁重的工作不可能靠人力搜尋判斷，唯有進一步善用人工智慧量能輔助，企業才能全天候搜尋並標定可疑的詐欺風險來源。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、高科大科技法律研究所教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書