晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》立法權僭越憲法的荒唐報告／為國會奪權鋪路 準備當太上皇?

2025/08/08 05:30

◎ 蕭錫惠

立法院法制局長郭明政發布一篇〈重複立法作為憲政對話〉的研究報告，表面上談論國會立法與司法審查的界限，實則為韓國瑜主導的藍白國會架構，構築「立法權凌駕憲法」的理論堡壘。報告三大重點令人震驚，若付諸實踐，將動搖台灣憲政根基，開啟通往多數專政的捷徑。

第一，郭報告主張，大法官解釋與憲法法庭判決「不具憲法位階」，不能對立法院課以立法義務或拘束方向。這無異於否定大法官的憲法守護功能，形同主張「國會高於憲法」。根據《司法院大法官審理案件法》第47條，大法官的解釋具有普遍拘束力。若立法院可任意無視，憲政秩序將蕩然無存。

第二，報告進一步鼓吹：即使法案曾被宣告違憲，立法機關仍可再次制定「內容差不多」的法案。這是公開為違憲立法開脫。在多數民主法治國家，法院判決對立法具有方向性拘束，重複立法不僅違憲，更是對司法制度的公然挑釁。

第三，郭明政宣稱：司法權「不得介入政治問題」，對於當屆多數立法院所通過的法律，僅能採取「最低密度審查」。這等同鼓吹「立法院的多數即真理」，削弱司法作為人權防線的角色，更是變相主張「立法絕對主權」。

在台灣憲政體制中，司法、立法、行政各司其職，互為制衡。當前憲政制度早已明定，司法機關有權審查立法行為是否違憲，特別是在涉及程序瑕疵、基本權利、憲法保障機制時。否則立法院多數一旦被極端勢力掌控，就可能以民主之名行專制之實。

郭明政作為立法院最高法制首長，本應堅守法治與憲政精神，卻發表如此偏頗報告，實令人遺憾。他的三大主張，無異於為韓國瑜國會領導下的種種濫權行為提供理論庇護，從「國會改革法案」強行通過到程序不正、封殺質詢，處處可見其影子。

在此必須大聲疾呼：「台灣不是國會獨大國，更非立院至上體制。」真正的憲政民主，不只是多數決，更有憲法紅線與制度約束。若讓這種「立法權無限上綱」的思想蔓延，台灣將失去權力制衡、也失去民主保障。

司法必須堅守憲法防線，社會必須警惕濫權擴張。歷史一次次證明：當國會不再受限於憲法，真正危險的不是法律本身，而是失控的權力與沉默的大眾。

（作者是自由評論人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書