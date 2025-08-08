自由廣場》立法權僭越憲法的荒唐報告／為國會奪權鋪路 準備當太上皇?

◎ 蕭錫惠

立法院法制局長郭明政發布一篇〈重複立法作為憲政對話〉的研究報告，表面上談論國會立法與司法審查的界限，實則為韓國瑜主導的藍白國會架構，構築「立法權凌駕憲法」的理論堡壘。報告三大重點令人震驚，若付諸實踐，將動搖台灣憲政根基，開啟通往多數專政的捷徑。

第一，郭報告主張，大法官解釋與憲法法庭判決「不具憲法位階」，不能對立法院課以立法義務或拘束方向。這無異於否定大法官的憲法守護功能，形同主張「國會高於憲法」。根據《司法院大法官審理案件法》第47條，大法官的解釋具有普遍拘束力。若立法院可任意無視，憲政秩序將蕩然無存。

第二，報告進一步鼓吹：即使法案曾被宣告違憲，立法機關仍可再次制定「內容差不多」的法案。這是公開為違憲立法開脫。在多數民主法治國家，法院判決對立法具有方向性拘束，重複立法不僅違憲，更是對司法制度的公然挑釁。

第三，郭明政宣稱：司法權「不得介入政治問題」，對於當屆多數立法院所通過的法律，僅能採取「最低密度審查」。這等同鼓吹「立法院的多數即真理」，削弱司法作為人權防線的角色，更是變相主張「立法絕對主權」。

在台灣憲政體制中，司法、立法、行政各司其職，互為制衡。當前憲政制度早已明定，司法機關有權審查立法行為是否違憲，特別是在涉及程序瑕疵、基本權利、憲法保障機制時。否則立法院多數一旦被極端勢力掌控，就可能以民主之名行專制之實。

郭明政作為立法院最高法制首長，本應堅守法治與憲政精神，卻發表如此偏頗報告，實令人遺憾。他的三大主張，無異於為韓國瑜國會領導下的種種濫權行為提供理論庇護，從「國會改革法案」強行通過到程序不正、封殺質詢，處處可見其影子。

在此必須大聲疾呼：「台灣不是國會獨大國，更非立院至上體制。」真正的憲政民主，不只是多數決，更有憲法紅線與制度約束。若讓這種「立法權無限上綱」的思想蔓延，台灣將失去權力制衡、也失去民主保障。

司法必須堅守憲法防線，社會必須警惕濫權擴張。歷史一次次證明：當國會不再受限於憲法，真正危險的不是法律本身，而是失控的權力與沉默的大眾。

（作者是自由評論人）

