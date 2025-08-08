社論》首波大罷免後的立法院

七二六大罷免投票才剛剛落幕，包括立法院總務處長、以及立法院正、副院長主要幕僚現身米其林餐廳，與比亞迪在台代理商密會餐敘。時間敏感，引發質疑。（法新社檔案照）

中國電動車大廠比亞迪擬進軍台灣市場，卻因涉及國安與法規問題，目前仍在經濟部卡關。然而，七二六大罷免投票才剛剛落幕，包括立法院總務處長、以及立法院正、副院長主要幕僚現身米其林餐廳，與比亞迪在台代理商密會餐敘。時間敏感，引發質疑，是否建立在立院人脈渠道，為施壓行政部門鬆綁來鋪路。雖然與會者皆推稱單純聚會，說是下班時間無涉公務。但此地無銀三百兩，中國廠商瞄準台灣國會，背後意圖並不難想像。在首波大罷免皆告失利，立法院朝小野大結構未變。從北京角度，手伸立法院，仍是滲入台灣最便捷的路徑。

雖然還有第二波罷免案投票，但藍營顯已「蠢蠢欲動」、「蓄勢待發」。七月卅一日，立法院長韓國瑜參加國民黨團餐會時表示，還有七位藍委要在八月廿三日罷免投開票，呼籲其他藍委此時不宜推動「過度碰撞」、「高度政治性」議題，這陣子「稍微緩一下」。這話直白，等於在告訴藍委們只要再忍個幾天，都能夠變身「浴火鳳凰」。韓一方面稱要低調些，另放任手下在七月廿八日，與有求於公權力放寬尺度的比亞迪代理商歡聚，觥籌交錯，毫不避嫌。更爭議的是，根據「立法院遊說法資訊登記專區」資料顯示，全無遊說登記資料。中國「字節跳動」公司旗下短影音平台「TikTok」（國際版抖音），曾以精進社群為由接洽立委，同樣未在遊說專區登記。中國電動車已被質疑潛藏遠端監控功能的國安資安風險，乃至有傾銷洗產地等問題，政府必須嚴格把關，國人更應緊盯，看誰在護航。

韓國瑜要藍委「稍微緩一下」。但本週一，立院發布韓去年調升的法制局長所撰報告，稱大法官解釋結果應不具憲法位階，亦不能取代現行成文憲法。換言之，憲法法庭的判決對於立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要，且無法限制未來國會立法形成自由。報告並具體主張，「立法者主動重新立法以體現新民意」。原應維持行政中立的法制局，先鋪陳藍白挾持的國會，在憲政位階絕對至上的法律論述，等於預告已被認定多數違憲的國會擴權法案，可能捲土重來。在野陣營之前已修法癱瘓憲法法庭，現在乾脆直接鼓吹立法權不受憲判拘束，將來勢必掀起新一波毀憲亂政惡行。大罷免後的立法院，未見在野立委反省，為何罷免怒火遍野。表面暫且敷衍緩一下，實際醞釀下一步亂政謀劃。另外，比亞迪吃飯事件，透露在野陣營與中方之間的縱橫網絡，亦持續搭建更綿密的關係。

中國欲併吞台灣，除軍事壓迫與灰帶襲擾，另外就是滲透台灣、安插代理人。去年四月，立院國民黨團總召傅崐萁率三分之一國民黨立委，執意赴中面見北京統戰高官，而且，赴中藍委還涵蓋立院各個委員會。這被外界高度懷疑，是否等於與中方建立聯繫窗口。這樣的對接關係，未來也可能更肆無忌憚。藍白兩黨過去一年多強推國會擴權，引爆人民不滿，青鳥運動、大罷免行動風起雲湧。國會結構現在仍未能撼動，這些反動勢力將接踵反撲，更利於北京鋪排策應動作。比亞迪的「以商圍政」已是一例。從法制局報告看出，藍白挾持的立法院，已愈來愈成政治巨靈，其他憲政機關難約制，立院自身也乏於內控。當其他政府機關規定人員赴中須經報備或核備程序，藍白不斷封殺綠營要求比照的修法。立委赴中免申報，立委幕僚也不用。可以這麼說，比亞迪在台設宴會被揭發，但日後在中港澳見面，就不必擔心了。

中國勢力堂而皇之滲入，辯稱餐會不必遊說登記，藍白兩黨皆是避重就輕，繼續合流還想大幹一場。大罷免後的立法院，令人憂心恐進入國會黑箱運作黯淡期，形成另一個民主危機。先前，藍白強推爭議法案，經常到最後一刻才公布內容，未經委員會充分討論，甚至跳過朝野協商的程序，被綠營強烈批評是黑箱作業。而諷刺的是，藍白自己密不透光，卻硬要別人全都露。賴政府與美國政府商議關稅，正處於關鍵階段。藍白毫不顧及國際慣例與牽涉機敏，要政府公布談判細節，閣揆赴立院專案報告，否則就是黑箱。綠委要安排秘密會議聽取內容，藍白則要求公開而抵制。攤開自身籌碼，這是奧援談判，還是大扯後腿。尤其，中國也暗中干預台美談判過程，藍白舉措，誰能受益，不難想像。寬以待己，兩套標準，誰在黑箱，無需狡辯。

