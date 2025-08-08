晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》首波大罷免後的立法院

2025/08/08 05:30

七二六大罷免投票才剛剛落幕，包括立法院總務處長、以及立法院正、副院長主要幕僚現身米其林餐廳，與比亞迪在台代理商密會餐敘。時間敏感，引發質疑。（法新社檔案照）七二六大罷免投票才剛剛落幕，包括立法院總務處長、以及立法院正、副院長主要幕僚現身米其林餐廳，與比亞迪在台代理商密會餐敘。時間敏感，引發質疑。（法新社檔案照）

中國電動車大廠比亞迪擬進軍台灣市場，卻因涉及國安與法規問題，目前仍在經濟部卡關。然而，七二六大罷免投票才剛剛落幕，包括立法院總務處長、以及立法院正、副院長主要幕僚現身米其林餐廳，與比亞迪在台代理商密會餐敘。時間敏感，引發質疑，是否建立在立院人脈渠道，為施壓行政部門鬆綁來鋪路。雖然與會者皆推稱單純聚會，說是下班時間無涉公務。但此地無銀三百兩，中國廠商瞄準台灣國會，背後意圖並不難想像。在首波大罷免皆告失利，立法院朝小野大結構未變。從北京角度，手伸立法院，仍是滲入台灣最便捷的路徑。

雖然還有第二波罷免案投票，但藍營顯已「蠢蠢欲動」、「蓄勢待發」。七月卅一日，立法院長韓國瑜參加國民黨團餐會時表示，還有七位藍委要在八月廿三日罷免投開票，呼籲其他藍委此時不宜推動「過度碰撞」、「高度政治性」議題，這陣子「稍微緩一下」。這話直白，等於在告訴藍委們只要再忍個幾天，都能夠變身「浴火鳳凰」。韓一方面稱要低調些，另放任手下在七月廿八日，與有求於公權力放寬尺度的比亞迪代理商歡聚，觥籌交錯，毫不避嫌。更爭議的是，根據「立法院遊說法資訊登記專區」資料顯示，全無遊說登記資料。中國「字節跳動」公司旗下短影音平台「TikTok」（國際版抖音），曾以精進社群為由接洽立委，同樣未在遊說專區登記。中國電動車已被質疑潛藏遠端監控功能的國安資安風險，乃至有傾銷洗產地等問題，政府必須嚴格把關，國人更應緊盯，看誰在護航。

韓國瑜要藍委「稍微緩一下」。但本週一，立院發布韓去年調升的法制局長所撰報告，稱大法官解釋結果應不具憲法位階，亦不能取代現行成文憲法。換言之，憲法法庭的判決對於立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要，且無法限制未來國會立法形成自由。報告並具體主張，「立法者主動重新立法以體現新民意」。原應維持行政中立的法制局，先鋪陳藍白挾持的國會，在憲政位階絕對至上的法律論述，等於預告已被認定多數違憲的國會擴權法案，可能捲土重來。在野陣營之前已修法癱瘓憲法法庭，現在乾脆直接鼓吹立法權不受憲判拘束，將來勢必掀起新一波毀憲亂政惡行。大罷免後的立法院，未見在野立委反省，為何罷免怒火遍野。表面暫且敷衍緩一下，實際醞釀下一步亂政謀劃。另外，比亞迪吃飯事件，透露在野陣營與中方之間的縱橫網絡，亦持續搭建更綿密的關係。

中國欲併吞台灣，除軍事壓迫與灰帶襲擾，另外就是滲透台灣、安插代理人。去年四月，立院國民黨團總召傅崐萁率三分之一國民黨立委，執意赴中面見北京統戰高官，而且，赴中藍委還涵蓋立院各個委員會。這被外界高度懷疑，是否等於與中方建立聯繫窗口。這樣的對接關係，未來也可能更肆無忌憚。藍白兩黨過去一年多強推國會擴權，引爆人民不滿，青鳥運動、大罷免行動風起雲湧。國會結構現在仍未能撼動，這些反動勢力將接踵反撲，更利於北京鋪排策應動作。比亞迪的「以商圍政」已是一例。從法制局報告看出，藍白挾持的立法院，已愈來愈成政治巨靈，其他憲政機關難約制，立院自身也乏於內控。當其他政府機關規定人員赴中須經報備或核備程序，藍白不斷封殺綠營要求比照的修法。立委赴中免申報，立委幕僚也不用。可以這麼說，比亞迪在台設宴會被揭發，但日後在中港澳見面，就不必擔心了。

中國勢力堂而皇之滲入，辯稱餐會不必遊說登記，藍白兩黨皆是避重就輕，繼續合流還想大幹一場。大罷免後的立法院，令人憂心恐進入國會黑箱運作黯淡期，形成另一個民主危機。先前，藍白強推爭議法案，經常到最後一刻才公布內容，未經委員會充分討論，甚至跳過朝野協商的程序，被綠營強烈批評是黑箱作業。而諷刺的是，藍白自己密不透光，卻硬要別人全都露。賴政府與美國政府商議關稅，正處於關鍵階段。藍白毫不顧及國際慣例與牽涉機敏，要政府公布談判細節，閣揆赴立院專案報告，否則就是黑箱。綠委要安排秘密會議聽取內容，藍白則要求公開而抵制。攤開自身籌碼，這是奧援談判，還是大扯後腿。尤其，中國也暗中干預台美談判過程，藍白舉措，誰能受益，不難想像。寬以待己，兩套標準，誰在黑箱，無需狡辯。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書