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自由廣場》四川江油事件／校園霸凌同學 政權霸凌人民

2025/08/07 05:30

◎ 郭索

中共四川江油發生校園霸凌事件，起初是一段暴力影片流出，畫面是一名初中女生遭同齡女學生誘騙、毆打並拍攝裸露影片，令人震驚，迅速引發民間大規模抗議，接著是中共公安體系強力鎮壓，從校園「霸凌」演變成官民對立、體制信任崩潰的縮影。

涉案學生未成年，但暴力程度、語言內容與羞辱方式，已構成「性暴力」與人格摧殘。官方則以「未滿刑責年齡」，施以行政處罰，送往矯治學校，而迴避刑事調查與社會交代。民眾並非要求血債血償，而是無法接受如此惡行只被以「教育感化」搪塞。

於是群眾和平聚集、表達訴求，卻遭公安驅離、暴力拉人、催淚彈壓制、甚至有民眾被押進「運豬車」載走，這是中共慣用的「維穩鐵拳」機制。當人民呼喊「依法辦案」「還給孩子正義」，卻一律被當作「擾亂社會秩序」，這不只激起情緒對抗，更造成社會對司法與政權信任的全面破裂。

中共體制只知「穩定壓倒一切」，其法治本質非為保障個人尊嚴或基本權利，而是服務於政權的合法性維持。一旦社會事件擴大，即使起因於民間善意、正義呼聲，也會被定調為「有組織煽動」、「敵對勢力操控」，視為大敵。實際上，比起霸凌和暴力，中共更懼怕的是人民自發形成的社會聯結與公民意識。

四川江油事件，本應是國家面對校園暴力與未成年保護制度失靈的反思契機，卻又一次淪為體制自保的例行鎮壓。從「霸凌」演變為「群眾事件」，最悲哀的是，受害者未得到安慰，加害者未受到懲罰，而發聲的人民反遭鐵腕消音。

不關注正義，只關心穩定，這是中國的真正危機。親中勢力若繼續在台灣繁植，類似事件在台灣複製恐將不遠了。

（作者從事自由業）

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