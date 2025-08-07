自由廣場》南韓能 台灣能不能？／對美關稅談判 官民合作無間

◎ 陳永昌

台灣持續與美國談判爭取更好的關稅條件，談判底定的南韓等鄰國，百分之十五稅率、市場開放程度及投資暨採購附帶條件，是台灣最好的鏡子，定錨般牽制著台灣後續談判讓步範圍與幅度。

南韓堅持不進一步開放稻米及牛肉市場，就是很好的參考。跟台灣類似，開放美牛宛如政治迴力鏢，是南韓政黨輪替後的歷史共業。二○○八年六月，首爾街頭百萬人燭光示威，前總統李明博二度公開道歉，青瓦臺全體首席祕書官引咎辭職，國務總理率領內閣總辭，好不容易才平息民怨，這回卅個月齡以上美牛再度來勢洶洶強力叩關。

請繼續往下閱讀...

《朝鮮日報》引述南韓產業通商資源部長金正官說法：談判團隊拿出當年百萬人示威照片作為秘密武器，成功爭取美方諒解，讓美牛議題有效降溫，民意阻力成為談判桌上助力。首爾當局手上最大籌碼在於，南韓已超越日本成為美牛最大市場，連續四年進口美牛超過廿億美元，大大縮減美方施壓空間。

《朝鮮日報》報導，以最大財團三星電子會長李在鎔為首，南韓重要財閥負責人陸續現身美國華府，各自發揮強大人脈以促成兩國高層會談，並在後續對美投資提供強而有力奧援。部長金正官在南韓駐美大使館記者會，公開感謝「企業界幫了大忙！」

南韓造船巨擘韓華集團副會長金東官一馬當先，完成收購美國最大造船廠費城造船廠後，加碼提議兩國大規模造船「讓美國造船業再次偉大」合作案。甫拿下特斯拉代工大訂單的李在鎔接下第二棒，親自提議擴大對美半導體投資，深化先進AI人工智慧晶片技術合作，臨門一腳促成談判達陣。最後一棒為現代汽車集團會長鄭義宣，負責對後續投資暨採購具體內容做最後努力。今年三月，鄭義宣獲得美國總統川普親自接見，在白宮宣布兩百一十億美元電動車暨鋼鐵廠投資計畫。而承諾千億美元採購案，現代集團也義不容辭成為最大貢獻者。

最新民調顯示：近百分之六十四南韓受訪民眾對關稅談判結果給予肯定評價，連帶的，李在明施政滿意度回升至百分之六十三，是連續兩週下跌後首次反彈，與關稅談判普獲好評呈正相關。

南韓官民同心攜手合作，嚴峻的川普關稅國難終能化險為夷。南韓能，台灣沒有理由不能！

（作者是企業專業經理人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法