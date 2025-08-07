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自由廣場》轉口夢境的電動車：誰在幫比亞迪開門？

2025/08/07 05:30

◎ 劉哲廷

比亞迪想進軍台灣，媒體報導它繞道泰國、宴請立法院高層幕僚、試圖突破禁令——這就不是車的問題了。這是台灣一再重演的劇情「我們聲稱反對，但私下接受邀宴；把門鎖緊，卻幫對方複製鑰匙。」

比亞迪不只是一台電動車，也是中國製造業戰略的外溢效應、意識形態的邊境刺探。從中國生產、泰國組裝、轉口台灣，這條貿易路線不是繞道，而是側襲，從軟肋下手。而台灣，總是矛盾地讓這種滲透變得可能。我們談國安，但遇有中國資金轉第三地進入資本市場、影視平台、電商系統時，總有一群人不問來源，只求成長率。比亞迪，是這個自我欺瞞系統的一塊拼圖。

討論比亞迪，不能抽離它所屬的國家機器，比亞迪的擴張是國家經政不分的執行體。這就是為什麼經濟部必須設防，並不是怕一台車，而是怕這台車的「戰略網路」，怕它背後的滲透、蒐集、模糊界線。重要的是，今天若為了一台便宜的電動車就去更動標準，或為了一場餐宴就去模糊法規，那麼國安就沈淪了。

比亞迪一旦進入台灣，它會讓所有中國企業都知道：只要設法從第三地轉進來，台灣這邊就會出現一套「暫時不適用」、「尚在審核」、「依個案處理」的話術包裝，它反映的是現行制度的疲弱與政治文化的軟弱正在累積風險。這不只是「電車危機」，是「審查體系的脫鉤危機」。

審查體系若無「全鏈整合」的觀念，只抓進口關卡，卻不抓企業股權、技術授權、資料蒐集與回傳機制，那所謂的管制就只是提供記者抄寫的公文。當一台車可以收集用戶行車數據、位置資訊、習慣模式，這些資料若回傳給中國，台灣將無從攔阻。

任何來自威權體制、企圖透過經濟影響政治的企業，在台灣絕不應擁有紅毯式的待遇。比亞迪不應行走在台灣街頭，而應停在國安邊界的外面。這不是排斥，而是告訴每一個繞道者：這座島嶼，不是那麼好滲透的。

（作者是詩人，自由工作者）

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