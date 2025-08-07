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自由廣場》木馬屠城長驅直入 當紅色比亞迪開進立法院

2025/08/07 05:30

◎ 蕭錫惠

中國電動車龍頭比亞迪被爆出，透過媒體人與代理商太古汽車牽線，與立法院正副院長辦公室及高層於台北米其林餐廳「山海樓」密會餐敘，時間就落在七二六大罷免結束後兩天，舉國譁然。網友直指這是一場「藍白立委試車宴」，更直言「比亞迪不是車，是木馬。」

比亞迪此番進場，不只是汽車銷售的市場布局，更是一場高度象徵性的國安測試。台灣法令雖禁止中國製整車輸入，但傳聞比亞迪將繞道泰國製造，以「第三地」名義輸入，最快年底登台。這種「產地洗白」的策略，與中國農產品、科技商品、港澳學生等繞道入台模式，如出一轍，背後仍是中共滲透的老手法，只是外包裝和品項不同。

比亞迪與中國軍工體系關係密切，資本與政府部門高度重疊，在中國內部，比亞迪早已超越車廠角色，而成為資訊平台與技術載體。其車載系統或資料回傳機制若闖進台灣市場，必構成資安與國安的重大風險。

本土汽車業者已高度戒備，令人不安的是，立院卻有政治人物和官員選擇配合「提前暖身」，與中國車商會晤三小時，談笑間，防線恐將不保。當民間心懷戒懼，政治高層卻迅速見中企，這是對主權與民主的輕蔑。

這再次提醒我們：制度防線不能只看「中國製造」四字，更要深入審視其資本來源、技術控制、數據處理與品牌背後的政經結構。

比亞迪這匹「電動木馬」已在城門外啟動馬達，而立法院竟有人相迎相歡。我們若不警醒，恐有更多中企借殼攻台，掏空產業。

今日試車，明日失守；今日沉默，明日獻城。比亞迪不是單純賣車，而是中國試圖打開台灣政經防線的攻城石。我們再不作為，終將淪為特洛伊城。

（作者是自由評論人）

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