新聞線上》行政院不應屈服於政治綁架

國民黨要普發一萬元，有本事就選侯友宜當總統，掌握執政權，沒有行政權，單憑立法權就要增加預算支出，這是違憲的。（資料照）

記者陳杉榮

藍白兩黨一年多來在立法院的擴權濫權行為，基本上只能用「政治綁匪」來形容，第一會期的「國會擴權法案」，之後的「憲法訴訟法修正案」，還有刪減數超過預算編列數的「中央政府總預算案」，以及反制大罷免的「普發一萬元」大騙票，都是綁匪的戲碼。可悲的是，普發一萬元這件明確違憲的法律，卓榮泰正準備吞下去！

民進黨去年拿下四成五的國會席次，賴清德總統只獲得四成選票，在國民黨充滿報復心態，以及柯文哲、黃國昌左右逢源、過河拆橋的投機性格左右下，注定政局發展是一場悲劇。只是沒想到，傅崐萁和黃國昌一開始就大搞「國會擴權法案」，公然綁架行政、司法和監察三權，當受到批判，他們不是偷換概念狡辯，就是抹黑別人側翼，尋求脫困。

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台灣的輿論界受到省籍、階級、政黨和意識形態的各種牽絆，經常出現為反對而反對，甚至是蒙著頭評論黑白的情形。藍白立委一年多來大肆擴權，遂行「一院獨大」，可是還是有相當多的評論者，根本搞不清楚「立法院到底發生了什麼事」，只憑省籍情結或意識形態，罔顧憲政權力分立體制，刻意唱衰政府和台灣，這也讓藍白兩黨在立法院的綁架更加猖獗，普發一萬元騙票就是惡例！

國民黨要普發一萬元，有本事就選侯友宜當總統，掌握執政權，沒有行政權，單憑立法權就要增加預算支出，這是違憲的。卓榮泰在普發一萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」三讀通過的第一時間，痛批違反憲法和預算法。但後來卓榮泰態度扭捏，既說這是違憲，又說普發現金將舉債一○一四億元，「我內心非常交戰」。此地無銀三百兩，國民黨當然堅持綁到底。

現在行政院又傳出，為了與在野黨立委有「溝通空間」，行政院三百六十度大轉彎，決定照國民黨的三讀版本，以五四五○億元編列特別預算。換言之，行政院要把普發一萬元吞下去了！如果普發一萬元是違憲的，行政院就要堅持到底，如果沒違憲，請問卓榮泰先前到底在反對什麼？難道為了繼續當官就把憲法當祭品？

屈服於政治綁匪，就是自尋死路，不僅「討厭民進黨」的選民不領情，「討厭國民黨」的選民更感受到奇恥大辱。看看今年初藍白通過那個什麼中央政府總預算，行政院統刪給各縣市一般性補助款廿五％，藍白上週五不是決議行政院應立即足額撥付一般性補助款給地方政府了嗎？綁匪的胃口是無止境的，奉勸行政院捍衛憲法，而不是捍衛官位，大家都在看著！

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