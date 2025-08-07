社論》不確定的民主走勢圖

大罷免第二波投票前，台中市全面罷免協會徵求公民志工擔任開票監察員。（記者黃旭磊攝）

台灣的民主，總是充滿驚奇。這次大罷免，從藍白連署罷綠掛零，到罷免投票無一同意通過，國際社會從旁觀察，可能難得其解。如果國際社會深入探究，恐怕會更加困惑，造成公民罷免運動的源頭，出在藍白立委毀憲亂政、淪為北京同路人，而在這種背景下的藍委罷免案，竟然全數安全過關。大罷免的前因後果，台灣人民在想什麼？台灣認同，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，維持主權獨立現狀，二三○○萬人的多數共識，但同時又對中國的武力脅迫、統戰滲透、國際圍堵出現理解分歧。而且，這種情況，不僅出現在這次大罷免而已，還在民主化的台灣反覆發生。如何解讀？

故事，可能很早就拉開序幕了。後蔣時代，李登輝式寧靜革命，完成了國會台灣化（一九九二）、總統台灣直選（一九九六）。不過，民主先生也留下未竟之業。與民主化並行，李氏致力於「中國國民黨本土化」。這項改革如果成功，台灣的民主擂台，將形成國民黨、民進黨兩個本土政黨的競爭格局。可惜，二○○○，首度政黨輪替，失去政權的國民黨，非主流向主流反撲，將李氏掃地出門，國民黨的本土化就此歸零。二○○四，大選再度失利，連戰進一步採取「聯共」路線，直到今天，越陷越深。夏立言銜朱立倫之命，訪問中國如走灶腳。傅崐萁率國民黨立委，集體赴中國晉見統戰總管。於是乎，台灣的民主，竟有「中國黨」與「台灣黨」之「特殊的國與國關係」。

請繼續往下閱讀...

二○○○以來，台灣歷經幾次政黨輪替。民進黨首次執政，扁政府經驗不足，操作一邊一國議題，適逢九一一之後的國際反恐戰爭，西方相信北京以「麻煩製造者」污名化本土政權。更不幸的是，扁政府以執政失敗落幕，西方轉而期待相當程度迎合北京的馬政府能帶來台海和平。終於，馬政府的終統暴衝，引起台灣主流民意反彈。他降格以求的「馬習會」，一時之間吸引國際鎂光燈，但也很快地被世界所遺忘。於今視之，「馬習會」早已船過水無痕。然而，二○○八，「台灣黨」政權轉移「中國黨」，也預告民主台灣未來的坎坷之路，因為馬政府為中國木馬屠城開了方便之門。

二○一六，陳水扁帶給民進黨的巨大債務，終於給原本是局外人的蔡英文還清了。馬英九留給國民黨的巨大債務，則直到二○二四還沒還清。阿扁的失敗，造就了馬英九。小英的機會，來自馬英九的失敗嗎？二○一八 ，韓流席捲台灣，小英號幾乎滅頂，「中國黨」對二○二○信心大振。幸好，小英的韌性，令她克服連任挑戰。這個成功，也讓她有機會證明自己。第二任尚未展開，中國武漢爆發新冠疫情，時值農曆春節前夕，正是中國返台人流旺季。小英政府，當機立斷，停止春節返台包機。當時，在野黨猛烈炮轟，事後卻證明了，此一決策確保台灣不致淪於疫區，且率先向WHO通報新冠病毒人傳人，行有餘力協助多國防疫物資。更重要的是，新冠疫情征服全球之際，台灣提供了可信賴的半導體供應鏈，大幅降低全球經貿的傷害程度。台灣，在世界地圖上，終於有了自己的顏色。台灣的故事，終於讓大家聽到不同於北京的版本。但是，兩岸兩個「中國黨」，以民主狙擊民主台灣的攻勢也有增無減。而事後回顧，在「民主防禦工事」方面，小英政府留下頗大的改進空間。

大罷免大失望，二○二六、二○二八的劇本，會比較接近二○○八「中國黨」班師回朝，或二○二○、二○二四「台灣黨」化險為夷？歷史不會重演，卻十分值得借鏡。七二六之後，藍白更「理歪氣壯」，對賴政府毫不放鬆。影響大罷免的一萬元，形同勒索賴政府為藍白發「走路工」。八二三在即，一萬元必定還是主題。有藍委揚言，刪除一五○ ○億元國土安全韌性預算，便不必舉債。「中國立委」，何其明目張膽。刪凍預算，國軍加薪，賴政府如何將國防預算提高至GDP三％且足以自衛？「中國立委」、「中國軍」步步進逼，已非二○一八、二○二二地方選舉結果所造成的政治震撼效果而已。當時，小英政府執政，民進黨國會多數，猶可穩紮穩打推動政策、福國利民、抗中保台。如今，國民黨「選票少數」成了「選制多數」，加上藍白合再續前緣，賴政府原來的被動，陷入更被動。如何突圍？能否突圍？既考驗著賴政府，也考驗著民主台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法