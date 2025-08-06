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自由廣場》（林保華專欄）中共建軍節 冒出「習核心」

2025/08/06 05:30

今年「八一」是中共建軍九十八週年，不同的是，去年七月九日有舉行授銜儀式，對擢升上將者授銜，今年卻沒有，顯示將領們仍在站隊，得等黨內鬥爭告一段落，才會根據各人不同表現來授銜。但有些人已經落馬，像去年參加酒會的政治工作部主任苗華就是，另據報導，在北京的上將有七人未現身；在地方，北方戰區司令員黃銘上將在座談會上也沒有現身，而黃銘二○一四年七月晉升少將，二○一九年十二月月晉升中將，二○二三年一月晉升上將，後期晉升快速，應是獲得習近平提拔。

令人訝異的是，國防部長董軍致辭突然冒出「我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，這句原本流行的政治術語在一年前逐漸消失，反映中共政局的微妙變化，如今再度重提又是什麼原因？依常理判斷應是：一、習近平反撲成功；二、為了革命須要而搬出舊口號。

由於消失的多名上將都是習近平的愛將，他們該現身而沒現身，可以判斷，習近平尚未反撲成功。所以，應該是為了「革命須要」而把「習核心」再搬出來。至於這個革命須要，主要有兩則：

第一，「九三閱兵」將至。中共自稱是抗日戰爭「中流砥柱」，所以必須靠閱兵展示軍容不可。由誰閱兵？在習近平下台以前，只能讓習檢閱。但有關習近平不穩的流言，目前在中國十分盛行，於是再抬出「習核心」以穩軍心、民心，等十月的四中全會再作定奪。

第二，中國問題專家余茂春所在的美國智庫哈德遜研究所，已經擬出如何處理中共後事的長文，這事震動中國內部。以致中共必須擺出「團結起來，共同對敵」的姿態，形塑他們仍團結在習核心的周圍，以壓住企圖蠢動的國內外階級敵人。

不管是什麼原因，以中國目前所處的政治經濟狀況，再多幾個核心也沒用，因為許多狀況都是核心所造成，如今再用紙紮出核心出來，風一吹就倒。在暴風雨中的北戴河，已寢食難安，遑論要在會議中「工作」出救國救民的方針路線。

國民黨的「匪情中心」如今已變成「親情中心」，看到自己的「親人」身處困境，被「內捲」到暈頭轉向。至於川普不時表達對習近平的關心，甚至說想去北京，無非是想親眼看看習近平目前是什麼處境，是眾叛親離？還是身患不治之症而如此無精打采？所以北京始終不敢答應川普來訪，除非是來閱兵，幫共匪張目。

中國的問題不是習近平個人問題，而是整個共產黨的問題。只要共產黨存在一天，「反共保台」的旗幟就要高舉，絕不放下。反觀國民黨還要死抱中共大腿，甚至充當共黨反美的急先鋒，就像香港特區政府一樣，是想當殉葬品嗎？

（作者林保華是資深時事評論員）

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