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自由廣場》對「台師大女足隊 運動科學研究」的失望與憂心

2025/08/06 05:30

◎ 張瑞泰

在提升運動員的競技表現及保障健康方面，運動科學扮演關鍵角色。透過系統化的數據監測與精密分析，可助選手在速度、爆發力、肌力、有氧耐力及敏捷性等多項關鍵指標上，獲得科學且有效的訓練調整，帶來明顯的競技進步。台師大女足隊參與的相關研究計畫，本應承擔這項使命，幫助選手成長暨突破。

但筆者閱讀陳忠慶、周台英和曾暐晉等人發表的文章，卻感令人失望與憂心。研究計畫執行多年，卻缺乏選手體能關鍵指標的顯著提升證據，未見及時且具體可操作的訓練回饋。如此成效不足，凸顯該計畫在設計、執行與管理的深層問題，更涉及主要主持人與執行人員之間，責任區分不清的嚴重缺陷。

無論從品質或成效，陳忠慶教授主持的研究計畫，都未達到應有標準。未見選手在速度、爆發力、肌力、有氧耐力及敏捷性等體能指標上的合理提升，更缺乏具體、可操作的訓練建議方案。如此低落的研究成果，虛耗國家珍貴資源，更侵蝕學術誠信，損害渴望進步的運動員及團隊的期待。

在計畫日常執行層面，多由周台英、曾暐晉等研究生負責技術操作，由他們承擔執行責任。但整體研究設計、計畫管理與監督，本應是陳忠慶教授的核心職責。但兩者責任不應混淆，對執行層人員不應施加過重的責任壓力，避免成為代罪羔羊。

該系列研究計畫多次獲得國科會及體育署補助，儘管成效不彰，卻持續獲得資金支持。凸顯國科會現行審查機制中，存在利益衝突、缺乏透明度的結構性問題。部分評審委員會召集人，與研究申請團隊關係密切，形同「球員兼裁判」，使審查工作失去公正性。長期以來，特定學閥壟斷研究資源，嚴重阻礙新生代學者的發展與跨領域合作，令整體運動科學研究環境陷入惡性循環。

上述問題嚴重阻礙我國運動科學的健康發展及運動員的實質成長，形成體制性障礙。呼籲主管機關嚴肅檢討，徹底改革現有研究計畫的審查機制與監督制度。包括但不限於：強化利益迴避規範，建立公開透明且多元化的審查流程；限制同一主持人同時持有多案的數量，避免重複申請與資源浪費；嚴格執行研究倫理審核，切實保障參與者權益，確保研究成果兼具科學價值與實用性。

唯有從制度層面根本改革，杜絕經費濫用與研發成效低落的惡性現象，才能確保國家資源真正運用於提升我國運動競技力的研究上。台師大女足隊事件，應成為提醒體育及學術界的警鐘，主管單位要強化監督與責任落實，徹底避免責任模糊與資源錯置，讓未來的運動科學研究能夠健康、良性發展。

（作者是體育系退休教授）

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