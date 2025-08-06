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自由廣場》（鏗鏘集）原爆日的省思 核三重啟的迷惘

2025/08/06 05:30

◎ 李敏勇

八十年前的今天，美軍向日本廣島投下原子彈，再過三天，日本的長崎也落下原子彈。八月十五日，日本宣佈無條件投降，第二次世界大戰結束。再讀台灣詩人葉笛譯，日本詩人山卡山吉的《原爆詩集》，一首一首印記的悲慘事況，令人悚目騖心。

「怎能忘記那閃光呢？／一瞬間消失了街頭上的三萬人⋯／五萬人的悲叫絕響／⋯／廣島頓成無邊的瓦爍和燒剩的廢墟。」一行一行絕望的叫喊印記在歷史，印記在人們的心靈。雖然東京審判了許多日本軍國主義戰爭罪犯，並加以治罪，但無辜人民的災難又如何療癒？二戰後，之前同盟國美、英法俄中與軸心國日德義的敵對，演變成自由資本主義民主國家美，英法日與共產主義專制國家俄中的對峙。更發展核能，除了和平用途，也成為戰爭武器。相恃大國以擁有核彈枚數衡量國家戰力，形成恐怖平衡，國家權力的卑劣暴性顯露無遺。

核能的和平用途以核能發電最為顯著，標榜乾淨、成本低，但被批評受用國的黨政官僚隱藏著巨大交易利益，且因核外洩而造成巨大災難，美國千哩島、前蘇聯時代烏克蘭轍諾比、日本福島，核電廠相繼發生無法彌補的災難，引發反核電的世界風潮，加上核廢料難以處理，台灣因而終結核電。不只未完工的核四廠封存，既有核電廠也在期滿終止。重視經濟發展，以核電是尚的部份國民、想反制執政黨的國民黨和民眾黨，都推動核電再啟。經濟功利主義加上輕忽生態保育形成的思維，在台灣形成發展的迷惘。

向來，各國大多是執政黨擁核電，在野黨反核電，台灣卻顛倒，反映政治精神錯亂，國民黨以為自己仍是執政黨，民眾黨也一樣。核電的存廢反映一國的生態意識及文明態度。

台灣與德、義、瑞典、奧地利、澳洲一樣，好不容易成為核電終止國家，在某種意義上，反映了進步性，也深層意識到迴避核災害。能源問題當然是挑戰，但不是應該克服嗎？台灣不是努力在克服嗎？還是，輕忽歷史的浩劫，便宜行事？又有誰能確認核三廠的安全呢？已除役的核三廠延役，會是好主意嗎？當然不是！核電再啟是好主意嗎？當然不是！

（作者是詩人）

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