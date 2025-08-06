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自由廣場》第三地轉進台灣 比亞迪「繞道入台」爭議

2025/08/06 05:30

◎ 陳裕翔

中國電動車產業快速崛起，比亞迪為代表的車廠，在全球市場的滲透率已逼近傳統車廠，甚至衝擊歐洲與東南亞的汽車市場。如今，比亞迪透過泰國工廠借「騰勢」品牌，準備進軍台灣市場的消息，引發熱議。此事不僅牽涉貿易規範，更涉及台灣的經濟安全、政策走向與市場競爭秩序。

中國製產品欲進入台灣，必須受《兩岸人民關係條例》與《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》約束，且由經濟部貿易署依據「中國大陸物品不准許輸入項目彙總表」審查。

然而，比亞迪透過泰國工廠，重新冠名「騰勢」品牌，再輸入台灣，切入法律、現實之間的模糊地帶，如何判斷其「實質產地」與「品牌歸屬」，將考驗我國政府政策執行力與貿易審查機制。

比亞迪若未直接在台灣設廠或投資，經濟部投審司就不會介入，此時真正握有最終決定權的，是負責進出口產品審查的經濟部貿易署，台灣從一九九六年後改採「負面表列」，除了明確禁止的項目外，其餘皆可輸入。但中國轎式小客車，始終被列入嚴格管控名單，顯見政府對自家汽車產業的高度敏感性與戰略性考量。比亞迪試圖透過「第三地轉進」方式，必須面對「產地判定」與「品牌認定」的複雜法律檢驗，這些都是貿易署審查的專業核心。

「洗產地」是指企業將產品運至第三國，透過重新包裝或局部製程加工後，再冠上第三國產地出口，以規避進口限制，這在國際貿易上極具爭議，涉及違反關稅同盟與自由貿易協定。比亞迪若以泰國為跳板進入台灣市場，將牽涉「實質轉型」的判定。依國際通行的「實質轉型標準」，若在第三地僅進行簡單的包裝或組裝，並不足以改變產地屬性。貿易署以往曾針對部分中國製產品「轉口第三國」進行調查，並依產地認定結果而拒絕其輸台。比亞迪若無法證明其產品在泰國具有足夠的「實質加工比例」，就可能被認定為「中國製造」而遭限制。這也導致「騰勢」能否在台上市，必須仰賴更精準的法律與技術判斷。

台灣電動車市場正處在成長初期，特斯拉、福斯、現代等國際品牌競爭激烈，本土業者如鴻海旗下的「鴻華先進」也積極布局。比亞迪若憑藉價格優勢強勢進場，勢必對台灣電動車產業鏈造成壓力，削弱本土企業發展空間。再從兩岸政治看，台灣政府對「中國製造」的管控，更攸關經濟安全與產業自主性。

貿易署對此案若採取開放態度，勢必引發政治與社會爭議，甚至影響未來兩岸經貿政策走向。比亞迪能否「繞道入台」，將是綜合法律、經濟與政治三方考量的結果，經濟部貿易署的審查結果也將成為台灣貿易政策的重要指標，並影響中國其他企業是否群起彷傚。

（作者從事資訊業）

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