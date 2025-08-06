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自由廣場》立法院官員、正副院長幕僚與比亞迪晚宴／亂吃紅飯疑雲 敗壞官箴事大

2025/08/06 05:30

◎ 陳諍

立法院總務處長廖炯志與立法院長韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室等幕僚，出席由中國電動車龍頭比亞迪代理商太古汽車舉辦的邀宴，廖處長與各辦公室聲稱單純餐敘，未涉不法，但一干公務員有無違法，是否為日後大開紅門而暖身，其聚會動機及說法均啟人疑竇。

比亞迪企圖以「第三地」生產全車以登台，被經濟部卡關，這是行政部門積極果敢且維護台廠權益的政策決斷。誰知中國車商此路不通，卻另闢蹊徑，轉往監督行政機關的立法院進行遊說，為鬆綁法規鋪路。

事實上，立委接受各種請託並不罕見，但接受託付與實際作為的裁量自由，代議士必須心中有一把尺，不可逾越，譬如立院交通委員會召委許智傑立委，就已委婉拒絕請託，面臨美國調整關稅之際能堅持保障國產車權益，捍衛國家關貿權益，難能可貴。

相較之下，立法院長、副院長在議事未能保持中立的雜音頻仍，此次在內部管理、幕僚自律的表現顯然鬆散，高階主管未能愛惜羽毛，特別是公職人員接受廠商邀宴，恐違反《公務員廉政倫理規範》明文禁止公務員收受與其職務相關餽贈、邀宴，及進行不當請託關說的規範，最重可予免職；若公務員收受賄賂或不正利益，且與職務行為有關，可能觸犯《貪污治罪條例》，面臨有期徒刑、罰金等刑罰。

公務員與國家之間屬於特別權力關係，對國家須有較高服從義務，立院總務處長自稱不了解聚會目的，只和熟人聊天，但依其身分掌管立院公務車採購，性質敏感，若再不嚴加管束，未來可能穿梭其中遊說關說，甚或收受不正利益，損及國家利益致臺灣汽車產業斷鏈。

韓國瑜院長、江啟臣副院長，應以對共諜「零容忍」的高標準，共同重啟內部調查，於院會討論譴責，成立調查委員會，或主動將可疑證據移送檢調，不可讓立法院繼續大開紅門，放任公務員敗壞官箴。

（作者是文字工作者）

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