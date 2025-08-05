自由廣場》別讓紅統 繼續洗腦我們的孩子

◎ 王至劭

很多台灣人不了解台灣，更不了解中國，也不了解美國，老實說，若無美國，台灣早就淪入鐵幕了。一九四五年至一九四九年逃難到台灣的「外省人」有一○二萬至一○五萬，他們大多由美國軍艦載運過來，沒跟著來台的國民黨黨政軍人員，在中國沒被槍斃，下場也很慘。全賴美國人，他們才有機會統治台灣，美國人有恩於他們，他們卻常常和對岸中國人同樣痛恨美國，主要偏差思維出在「美國是中國成為世界超級強權的唯一阻礙。」

教育會形塑我們的人格、思想，最後還會影響到我們將來的工作、經濟等等，民進黨政府須深切了解重要性，集中精神於教育，把下一代教成台灣人，他們就會愛護台灣。教育是百年樹人的藝術，須廣諮眾議、篩選眾見、高瞻遠矚、循循善誘，要有耐性。

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這一波罷藍委落敗，他們抓緊機會要大搞教育，除了推出紅統恩想的北一女區老師出任課審會審查委員，還派記者訪問中國，要讓台灣學生多多吸收抗日英雄的偉大事蹟，理解偉大的中國人故事，還有吹噓中國建設進步，軍事科技突飛猛進，旨在強化台灣年輕一代的「中國認同教育」。

藍委有不少台灣人，但多屬地方派系，只以利益為導向，此外腦袋空空，其頭人常出身特殊族群，想把台灣從精神上搞成中國的一部分，鎖入中國以方便國民黨把持台灣。

台派還有補考的機會，八二三大家多努力，至少要交出點成績，否則只能眼睜睜看著國民黨恣意洗腦我們的下一代，肆無忌憚汲取利益。八二三若再敗，邪靈將從台灣大地全面升起。

我們要讓孩子擁有更好的未來，一定要投下這一張罷免選票，這不是一場普通選舉，是退無可退的「台灣保衛戰」。

（作者是台聯政策顧問 台灣教授協會會員）

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