自由廣場》不同環境時空挑戰 台灣幸都有適格舵手

◎ 林逸民

大罷免第一波惜未能造成立委席次變動，許多朋友失望之餘開始「找戰犯」，少數人甚至檢討到總統頭上，認為他未全力投入大罷免運動領軍，才造成功虧一簣，這種批評不盡公平。

因為，在大罷免進行之際，不僅是極端氣候造雨如彈落引起災情需要政府隨時注意，川普的「對等關稅」談判也正如火如荼進行，美國既是最重要盟國，又是台灣主要貿易夥伴，對美國的交往可說決定國運，賴總統全心投注於此，是職責所在。

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日本、南韓，同樣是美國印太戰略重要盟國、重要貿易夥伴，但兩國都先惹怒美國，遭川普「信件通知」廿五%關稅，兩國產業界差點崩潰，日本更因而造成自民黨、公明黨執政聯盟參議院選舉敗選，選後趕緊向美國全面輸誠，徹底開放市場外加投資五五○○億美元，才被調低為十五%。

南韓在最後關頭，派出部長與貿易代表三位要職，連同三星、現代、韓華三大財團總裁，都緊急赴美，最終也要投資三五○○億美元、購買一千億美元美國能源，因美國國家戰略欲恢復造船能力，南韓提出造船業全面幫助美國，才勉強得到農產品方面有小小的不必全部開放特權。

由日韓，可知此次貿易談判的艱難，但台灣並未像日韓遭到信件通知廿五%警告，而是先取得廿%稅率，還能再繼續談判，賴總統的穩定領導，時時理解情勢，提出務實的談判方向，功不可沒。

回顧蔡英文總統時代，風調雨順，國際上順風順水，國內更是穩定完全執政，如今台灣進入完全不同時代，氣候變遷使得極端氣候天災頻率大增，國際上有川普調整美國貿易策略，俄烏戰爭、以哈戰爭，連印度和巴基斯坦、柬埔寨和泰國，都不時擦槍走火，國內則面臨少數執政。不論氣候、國際、內政都面臨新的變局。

賴清德總統或許不像阿扁總統口才便給能捲起政治旋風，或許不像蔡英文總統能用進步價值與美國民主黨為首的國際左派交流，然而時空環境不同，國內外政經情勢詭譎，正須一位堅忍卓絕的掌舵手，而賴清德總統從小在艱困環境成長，台灣何其幸運，在不同時期各有適合領導者，反過來想，賴總統若沒勝選，則此刻由隨風轉舵或動輒上竄下跳的政客領導政局，台灣會是什麼下場？

賴總統不擅華麗言詞，但他具備正直、誠實，堅忍不拔的性格，正是台灣在環境不理想時最需要的特質。從他從政以來的穩重堅毅，應可認同他是台灣當前最需要的堅忍舵手，也應該全民團結、全力支持，讓賴總統能好好帶領台灣駛過這一波驚濤駭浪。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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