自由廣場》川普關稅行政命令 聚焦圍堵中國洗產地

◎ 廖明輝

川普總統日前簽署《進一步修改對等關稅稅率》行政命令，不僅重申美國將根據《國際緊急經濟權力法》與一九七四年《貿易法》等法源行使總統關稅權，更明確標定「轉運洗產地」為主要打擊對象，顯示川普政府試圖全面圍堵中國透過其它國家迂迴規避高關稅行為，並藉此鞏固全球經濟與國安聯盟，重塑地緣經貿秩序。

這項行政命令緊扣川普於二○二五年四月二日發布的第一四二五七號命令，當時川普已依據國家安全威脅宣布緊急狀態，將持續性巨額商品貿易逆差視為來自境外、對美國經濟與國防構成「異常且特殊」威脅。此次再度修訂關稅稅率，藉此設定清晰界線：與美國保持一致者將獲得關稅空間與經貿利益，背道而馳者則將面臨高關稅懲罰。

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觀察此次命令內容，兩大重點不可忽視：其一是要求各國在經濟與國家安全議題上對美「充分保持一致」，其二則是明確針對中國「洗產地」行為，對經第三國轉運至美國的中國商品加徵四○%從價關稅。兩項重點同時指向中國，也反映出美國對BRICS金磚聯盟國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）結構性挑戰的反制意圖。這些國家若未能配合美國的國際秩序架構，將面對來自美國的關稅懲罰與地緣孤立。

從稅率分布觀察，美國已依據對應程度高低，明確劃分出地緣友好等級。敘利亞、寮國與緬甸稅率達四○%以上，屬明顯制裁對象。台灣、越南、孟加拉則被課徵20%稅率，處於觀察與施壓並進階段。日、韓與歐盟雖僅十五%，但仍難逃被納入關稅架構重整框架。加拿大與墨西哥則分別因毒品、合作程度而受到不同待遇，顯示川普以「議題綁定」作為談判籌碼，從單一商品談判轉為多領域全面聯動。

川普表面上雖以貿易逆差為名，實則將地緣政治納入經貿政策設計，使關稅不再是純粹經濟工具，而是有戰略導向、具選邊效果的全球治理架構。這種邏輯與傳統的自由貿易體系南轅北轍，卻更貼近當代地緣競爭現實。在這個框架下，美國希望各國重新定位自己在美中之間的經濟與戰略選擇。針對中國，川普所設關稅制度意圖破解中國供應鏈藉洗產地的出口模式，堵住原料與零組件來自中國、但經他國簡單加工後取得他國原產地標示、再出口美國的漏洞。川普政府明確將轉運洗產地列為國家安全漏洞，並宣布將每六個月公布涉及此行為的國家與企業名單，納入公共採購與國安審查參考，使企業在選擇供應商時必須全面考量轉運的國安風險。

台灣在此架構下處境特殊。一方面是美方關稅與科技政策的關鍵合作夥伴，台積電赴美設廠即為雙方供應鏈深度整合象徵；另一方面，台灣亦須維護自身經貿彈性與產業自主，並爭取美方在政策協調納入「雙邊互利」的台灣觀點。當前台美關稅談判進入最後關鍵階段，外界亦高度關注是否納入對半導體的國安調查結果，將影響台灣與美國在先進製程、生態系整合與技術授權的協作模式。

川普此次關稅行政命令不只是經濟政策，而是涉及全球產業鏈重組與地緣戰略再平衡的全局行動。目的在確保各國在經濟與國安上與美國利益保持一致，特別在打擊中國透過轉運洗產地規避關稅方面展現明確決心。未來，美中對抗格局不會緩解，更將進一步深化，全球供應鏈的「選邊」壓力也隨之升高。對台灣而言，理解這項政策的戰略本質與未來走向，才是因應之道的根本起點。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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