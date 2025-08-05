晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川普關稅行政命令 聚焦圍堵中國洗產地

2025/08/05 05:30

◎ 廖明輝

川普總統日前簽署《進一步修改對等關稅稅率》行政命令，不僅重申美國將根據《國際緊急經濟權力法》與一九七四年《貿易法》等法源行使總統關稅權，更明確標定「轉運洗產地」為主要打擊對象，顯示川普政府試圖全面圍堵中國透過其它國家迂迴規避高關稅行為，並藉此鞏固全球經濟與國安聯盟，重塑地緣經貿秩序。

這項行政命令緊扣川普於二○二五年四月二日發布的第一四二五七號命令，當時川普已依據國家安全威脅宣布緊急狀態，將持續性巨額商品貿易逆差視為來自境外、對美國經濟與國防構成「異常且特殊」威脅。此次再度修訂關稅稅率，藉此設定清晰界線：與美國保持一致者將獲得關稅空間與經貿利益，背道而馳者則將面臨高關稅懲罰。

觀察此次命令內容，兩大重點不可忽視：其一是要求各國在經濟與國家安全議題上對美「充分保持一致」，其二則是明確針對中國「洗產地」行為，對經第三國轉運至美國的中國商品加徵四○%從價關稅。兩項重點同時指向中國，也反映出美國對BRICS金磚聯盟國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）結構性挑戰的反制意圖。這些國家若未能配合美國的國際秩序架構，將面對來自美國的關稅懲罰與地緣孤立。

從稅率分布觀察，美國已依據對應程度高低，明確劃分出地緣友好等級。敘利亞、寮國與緬甸稅率達四○%以上，屬明顯制裁對象。台灣、越南、孟加拉則被課徵20%稅率，處於觀察與施壓並進階段。日、韓與歐盟雖僅十五%，但仍難逃被納入關稅架構重整框架。加拿大與墨西哥則分別因毒品、合作程度而受到不同待遇，顯示川普以「議題綁定」作為談判籌碼，從單一商品談判轉為多領域全面聯動。

川普表面上雖以貿易逆差為名，實則將地緣政治納入經貿政策設計，使關稅不再是純粹經濟工具，而是有戰略導向、具選邊效果的全球治理架構。這種邏輯與傳統的自由貿易體系南轅北轍，卻更貼近當代地緣競爭現實。在這個框架下，美國希望各國重新定位自己在美中之間的經濟與戰略選擇。針對中國，川普所設關稅制度意圖破解中國供應鏈藉洗產地的出口模式，堵住原料與零組件來自中國、但經他國簡單加工後取得他國原產地標示、再出口美國的漏洞。川普政府明確將轉運洗產地列為國家安全漏洞，並宣布將每六個月公布涉及此行為的國家與企業名單，納入公共採購與國安審查參考，使企業在選擇供應商時必須全面考量轉運的國安風險。

台灣在此架構下處境特殊。一方面是美方關稅與科技政策的關鍵合作夥伴，台積電赴美設廠即為雙方供應鏈深度整合象徵；另一方面，台灣亦須維護自身經貿彈性與產業自主，並爭取美方在政策協調納入「雙邊互利」的台灣觀點。當前台美關稅談判進入最後關鍵階段，外界亦高度關注是否納入對半導體的國安調查結果，將影響台灣與美國在先進製程、生態系整合與技術授權的協作模式。

川普此次關稅行政命令不只是經濟政策，而是涉及全球產業鏈重組與地緣戰略再平衡的全局行動。目的在確保各國在經濟與國安上與美國利益保持一致，特別在打擊中國透過轉運洗產地規避關稅方面展現明確決心。未來，美中對抗格局不會緩解，更將進一步深化，全球供應鏈的「選邊」壓力也隨之升高。對台灣而言，理解這項政策的戰略本質與未來走向，才是因應之道的根本起點。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書