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自由廣場》檢舉 封鎖 不轉傳 以防疫規格 打贏假訊息戰爭

2025/08/05 05:30

◎ 嶼明

每天打開社群媒體，充斥大量煽動情緒、似是而非、挑起對立的文圖，其中不乏精心設計操控的「認知武器」，背後有來自境外敵對勢力長期佈建的滲透網絡，尤其是中共系統性運用AI生成內容、結合假帳號操作與資訊超載策略，對台灣展開沒有硝煙的數位戰爭。

我們須採公共衛生視角，把假訊息當作病毒看待，採取防疫對策。正如一場病毒流行，不可能徹底消滅它，但要降低它的傳播率（R值）、阻斷傳染鏈、建立群體免疫力。

中共對台認知作戰有三大特徵：一、內容會變異：同樣的訊息會換圖、換話術、換敘述方式重複發動；二、帳號會複製：一個帳號被揭露，隨即有下一個接續；三、策略會疊加：假訊息與帶風向、情緒操弄、政治人物共演合成系統性攻勢。這種傳播方式，是仿生病毒的組織性運作，背後甚至有明確的經費編列、語料訓練與「操盤者」。

流行病學有個關鍵指標叫做「R值」，代表一名感染者平均會傳染給多少人。若R〉1，病毒會指數成長；若R〈1，疫情就會逐漸趨緩、自然消退。

假訊息也是如此。一旦你留言回應、分享批評、按讚諷刺，演算法就會誤判「這是有價值的內容」，進而將它推播給更多人。這等於你無意間提高了它的R值，幫助它在社群中擴散得更快。

有效的做法，不是去和它「講道理」，而是降低它的傳播力：封鎖它、不與它互動、鼓勵他人也封鎖、檢舉，此外也擴散正確訊息與語言抗體，這才是有效的認知防疫策略。

當敵對勢力刻意輸入大量假帳號、利用AI自動生成論述、模糊真偽界線、癱瘓認知判斷，民主社會必須建立一套「數位免疫力」系統，這包括：一、教育系統強化語言與資訊識讀，從小培養認知抗體；二、社群平台建立透明演算法與來源註記機制，減少無意間助長假訊息；三、民間用戶形成自主封鎖、檢舉與反制網軍的行動群體，降低擴散性；四、政治人物與網紅也應自我約束，不可配合演出，要拒當中共認知戰的棋子。

我們不能追求「清零」，但可以避免「癱瘓」，這須有結構化、科學化的防疫思維與群體行動。你我的每一次檢舉、封鎖、不轉傳，都等於是一個抗體；而每一次的分享正確資訊與消解仇恨的圖卡，則都是一次疫苗接種。

（作者是開業建築師）

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