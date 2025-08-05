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社論》台灣經濟產業力求上進的契機

2025/08/05 05:30

美國總統川普上週公布貿易夥伴出口商品新關稅，台灣適用二十％稅率。（路透檔案照）美國總統川普上週公布貿易夥伴出口商品新關稅，台灣適用二十％稅率。（路透檔案照）

美國總統川普上週公布貿易夥伴出口商品新關稅，台灣適用二十％稅率，由於兩國尚未完成談判，這一暫時性稅率並不算高，我國將繼續磋商，包括後續的《貿易擴張法》第二三二條款議題，完成最終協議，爭取更優惠稅率及條件。川普四月提出對等關稅政策以來，震撼國際經貿體系，我國屬外貿導向經濟，所受經濟產業衝擊甚大，各方對此討論眾多，我們必須強調，對等關稅政策既是嚴厲的外在考驗，也是台灣經濟產業振衰起敝、力求上進的契機。

包括我國在內，全球經貿體系所面臨的，是川普決心以對等關稅改變現狀，謀求有利美國的結果。實質言之，他以關稅為手段，迫使各國開放市場，增加對美採購及投資，進而重整世界經貿秩序，從行之有年的全球化與多邊體制，轉向具有保護主義和孤立主義的公平貿易。這一堪稱大破大立的政策作為，川普今年元月就職演說即已宣告，使出的手法見諸其先前著作。

川普就職時明言，要終結美國被其他國家「佔便宜」的時代，以「美國優先」為原則，奪回主權、恢復安全；「我們不會再讓自身遭到剝削」，「我們不會向公民徵稅來造福其他國家，而是對外國徵收關稅讓我們的公民富起來。」川普打出對等關稅大旗，既出自現實需要，兼有懷舊情懷，而美國做為全球最大消費市場，使其具備以關稅為利器的條件，各國不得不從。

就現實來說，美國財政赤字累計逾三十六兆美元，向外國人徵稅有助減緩美國的負擔。關稅做為政府最主要收入，美國史上曾有前例。事實上，在一九一三年《憲法第十六修正案》之前，關稅與消費稅是政府主要收入來源，關稅佔財政收入約四至六成；修正案施行後，現代所得稅制度逐步建立，個人所得稅與薪資稅合計近年已占聯邦政府收入約八成，遠高於關稅等稅收。以所得稅為主的財政收入如今既難以為繼，川普遂在關稅上打主意。

美國不僅是全球最大消費市場，且奉行自由貿易，整體進口關稅較低，非農產品平均關稅僅約一‧五％，這一特色使得川普祭出對等關稅，師出有名，各貿易夥伴幾乎都須買它的帳。統計顯示，年初整體關稅平均水準僅為二％，如今已升至十七％；進口關稅迄今帶來超過一千億美元收入，約佔美國聯邦收入的五％，而過去幾年僅約為二％，預計全年關稅收入可增為三千億美元。顯示就增加聯邦收入來說，效果已立竿見影。

川普與各國進行對等關稅談判，使出一貫手法，凸顯個人行事風格。有如他在一九八七年所著《交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal）一書，訴諸威脅、利用、讓步、重覆，以達成交易目標，仍見諸近數月來的談判。各國與川普政府打交道所遭遇的威脅、反覆、變幻、轉折，凸顯了「關稅人」不脫基本手法。

川普既決心改變國際經貿秩序，我國名列美國主要貿易順差國，對等關稅談判所承受的壓力甚大，絕非易事；因應之道，不能因循既往，須有面對新而嚴厲挑戰的思維與作為。實質言之，多年來對外出口優先，不惜壓抑台幣，視不斷出超為能事，累積龐大外匯存底，卻未必有效運用；對內實施保護政策，以補貼及管制扭曲市場機能，營造低物價、低薪資環境。如此內外經貿政策，有改弦更張的壓力與必要。

必須強調，經濟政策有其兩面或多面性。壓抑台幣匯率，助利出口廠商，卻常以消費者承受較高進口物價為代價；保護國內產業讓業者受益，不免使大眾坐失物美價廉外國物產，也不利產業汰弱升級；補貼或壓抑生產價格雖有助安定整體物價，必扭曲市場機能，導致資源低效率使用或浪費。川普揭櫫美國再次偉大，實施對等關稅，我國面臨極大挑戰，大量出超、關稅及非關稅障礙、壓低匯率尤為美方關切重點。處嚴厲的外在變局，主政者妥為因應，責無旁貸；在野者也無以置身度外，要有台中市長盧秀燕「國際談判不易，當政府後盾」的識大體；工商業者也要提升危機意識，揚棄等待補助或依賴心態，在變動環境確保競爭力是業者本色。

美國從戰後以來，一直是台灣的友邦，儘管有斷交的波折，它曾提供美援助我走向工業化及經濟起飛，也是台灣安全的長期支持者。台灣從威權實現民主，有內外台灣人民同心協力，美國從外部施壓也有以致之。從而，它是台灣的益友，也是畏友；如今川普以對等關稅相逼，可視為畏友催促台灣經濟產業上進的契機。

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