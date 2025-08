社論》台灣經濟產業力求上進的契機

美國總統川普上週公布貿易夥伴出口商品新關稅,台灣適用二十%稅率。(路透檔案照)

美國總統川普上週公布貿易夥伴出口商品新關稅,台灣適用二十%稅率,由於兩國尚未完成談判,這一暫時性稅率並不算高,我國將繼續磋商,包括後續的《貿易擴張法》第二三二條款議題,完成最終協議,爭取更優惠稅率及條件。川普四月提出對等關稅政策以來,震撼國際經貿體系,我國屬外貿導向經濟,所受經濟產業衝擊甚大,各方對此討論眾多,我們必須強調,對等關稅政策既是嚴厲的外在考驗,也是台灣經濟產業振衰起敝、力求上進的契機。

包括我國在內,全球經貿體系所面臨的,是川普決心以對等關稅改變現狀,謀求有利美國的結果。實質言之,他以關稅為手段,迫使各國開放市場,增加對美採購及投資,進而重整世界經貿秩序,從行之有年的全球化與多邊體制,轉向具有保護主義和孤立主義的公平貿易。這一堪稱大破大立的政策作為,川普今年元月就職演說即已宣告,使出的手法見諸其先前著作。

川普就職時明言,要終結美國被其他國家「佔便宜」的時代,以「美國優先」為原則,奪回主權、恢復安全;「我們不會再讓自身遭到剝削」,「我們不會向公民徵稅來造福其他國家,而是對外國徵收關稅讓我們的公民富起來。」川普打出對等關稅大旗,既出自現實需要,兼有懷舊情懷,而美國做為全球最大消費市場,使其具備以關稅為利器的條件,各國不得不從。

就現實來說,美國財政赤字累計逾三十六兆美元,向外國人徵稅有助減緩美國的負擔。關稅做為政府最主要收入,美國史上曾有前例。事實上,在一九一三年《憲法第十六修正案》之前,關稅與消費稅是政府主要收入來源,關稅佔財政收入約四至六成;修正案施行後,現代所得稅制度逐步建立,個人所得稅與薪資稅合計近年已占聯邦政府收入約八成,遠高於關稅等稅收。以所得稅為主的財政收入如今既難以為繼,川普遂在關稅上打主意。

美國不僅是全球最大消費市場,且奉行自由貿易,整體進口關稅較低,非農產品平均關稅僅約一‧五%,這一特色使得川普祭出對等關稅,師出有名,各貿易夥伴幾乎都須買它的帳。統計顯示,年初整體關稅平均水準僅為二%,如今已升至十七%;進口關稅迄今帶來超過一千億美元收入,約佔美國聯邦收入的五%,而過去幾年僅約為二%,預計全年關稅收入可增為三千億美元。顯示就增加聯邦收入來說,效果已立竿見影。

川普與各國進行對等關稅談判,使出一貫手法,凸顯個人行事風格。有如他在一九八七年所著《交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal)一書,訴諸威脅、利用、讓步、重覆,以達成交易目標,仍見諸近數月來的談判。各國與川普政府打交道所遭遇的威脅、反覆、變幻、轉折,凸顯了「關稅人」不脫基本手法。

川普既決心改變國際經貿秩序,我國名列美國主要貿易順差國,對等關稅談判所承受的壓力甚大,絕非易事;因應之道,不能因循既往,須有面對新而嚴厲挑戰的思維與作為。實質言之,多年來對外出口優先,不惜壓抑台幣,視不斷出超為能事,累積龐大外匯存底,卻未必有效運用;對內實施保護政策,以補貼及管制扭曲市場機能,營造低物價、低薪資環境。如此內外經貿政策,有改弦更張的壓力與必要。

必須強調,經濟政策有其兩面或多面性。壓抑台幣匯率,助利出口廠商,卻常以消費者承受較高進口物價為代價;保護國內產業讓業者受益,不免使大眾坐失物美價廉外國物產,也不利產業汰弱升級;補貼或壓抑生產價格雖有助安定整體物價,必扭曲市場機能,導致資源低效率使用或浪費。川普揭櫫美國再次偉大,實施對等關稅,我國面臨極大挑戰,大量出超、關稅及非關稅障礙、壓低匯率尤為美方關切重點。處嚴厲的外在變局,主政者妥為因應,責無旁貸;在野者也無以置身度外,要有台中市長盧秀燕「國際談判不易,當政府後盾」的識大體;工商業者也要提升危機意識,揚棄等待補助或依賴心態,在變動環境確保競爭力是業者本色。

美國從戰後以來,一直是台灣的友邦,儘管有斷交的波折,它曾提供美援助我走向工業化及經濟起飛,也是台灣安全的長期支持者。台灣從威權實現民主,有內外台灣人民同心協力,美國從外部施壓也有以致之。從而,它是台灣的益友,也是畏友;如今川普以對等關稅相逼,可視為畏友催促台灣經濟產業上進的契機。

