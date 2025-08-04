社論》台美關稅協議是朝野共業

美國川普政府公布台灣8月1日起20％關稅，賴清德總統隨即召開記者會澄清，談判到目前為止雖然有階段性成果，從先前稅率卅二％調降至廿％，但這並非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取對台灣更有利、更合理的稅率。（彭博資料照）

因台美談判拉鋸，一直懸而未決的美國對台對等關稅終於定案。美國總統川普上週五簽署行政命令，公布本週起實施的新關稅稅率，其中對台稅率為廿％，遠低於四月初公布的卅二％，不過仍略高於台灣主要競爭對手日本、韓國的十五％。賴清德總統隨即召開記者會澄清，談判到目前為止雖然有階段性成果，從先前稅率卅二％調降至廿％，但這並非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

廿％對等關稅對台灣經濟的影響，屬於經貿專業領域，應由產官學界提出具體分析才是比較公允的論點。然而，藍白的批判卻口徑一致，在缺乏事實依據下，強烈抨擊賴政府「隻手遮天、黑箱作業」，形容此一稅率有如「馬關條約」，「喪權辱國」。擁有財經背景的國民黨主席朱立倫除了砲轟這是台灣的「嚴重挫敗」外，更提出一個荒謬的觀點，指加上台幣升值十二％，兩者加起來還是卅二％。用最近的流行語，朱的說法既直接又粗暴，很容易洗腦大部分不了解財經議題的人。但此一說法卻有可笑的源頭，那就是趙少康在大罷免前夕為了批判執政黨無能與欺瞞，爆料台灣的對等關稅是卅二％，而民進黨政府為了避免影響大罷免，刻意蓋牌。

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趙少康如此斬釘截鐵，造成隔日台股重挫三百多點，後來證明趙少康的說法純屬政治推理劇的劇本，台股也立即收回失土。如今真正的對等關稅出爐，藍白為了替趙少康圓謊，乃由「中央廚房」提供「關稅加匯率」的統一論點。換言之，由原先的卅二％降到廿％本是執政團隊努力的初步成果，但在藍白的誤導下反而是「喪權辱國的重大挫敗」，幸而台股相當淡定，只是小跌，沒有出現藍白渲染的台灣經濟即將崩盤的恐怖景象。

川普發動關稅戰，意圖重塑全球經貿新秩序，重點在改善龐大的貿易逆差與財政赤字，並透過關稅戰迫使外國擴大對美投資，重振美國製造業，再造偉大的美國。此外，川普擁有復興美國的強大使命感，以及莫測高深的商業談判謀略，與強悍的意志，因此在考量美國整體利益與安全下，重點打擊對象固然仍是中國，但無論盟友或敵人均須面對川普二．○的沈重打擊。在此情況下，台灣去年對美貿易順差達到空前的七三九億美元，是美國第六大順差國，比日本六八五億，南韓六六○億，加拿大六二三億美元都高。

其中，台灣對美出口大約七成是資通訊產品，短期內具有難以取代的優勢，因此對於誓言消除貿易逆差，並且重建美國半導體產業的川普，台灣顯然屬於「既愛又恨」的對象，如何以談判化解僵局得到雙贏局面，對台灣誠為艱鉅任務，對川普亦是一大難題。因此，台灣在達成最終協議前被暫時裁定為廿％對等關稅，可以視為雖不滿意卻可接受的成果。而且，台美關稅談判攸關全民與百工百業的利益，獲得好的談判結果，確實會帶給執政黨政治紅利，但全民也一起受惠，然而一旦談判破裂，台灣被課高關稅，固然重創執政黨的威信，但受害的則是不分藍，白、綠的台灣人民。因此，藍白在此議題上應大力支持政府，共同對外，不應一直唱衰，傷害台灣多數民眾與企業的共同利益。

事實上，對等關稅是針對「國家別」課徵的關稅，影響所及是資通訊之外輸往美國約三成的貨品，大宗的資通訊產品則獲得豁免，影響仍在可控範圍，誠然受害多屬傳產製造業，如何輔導轉型及補貼，政府必須有所作為。而多數學者均指出，台灣更應重視的是美方尚未宣布的對半導體、晶片「產業別」稅率。此即美國商務部今年四月以國家安全名義，依「貿易擴張法」第二三二條規定，對進口半導體展開調查，作為徵收半導體、晶片關稅的依據。

二三二調查結果近日即將公布，其稅率如何才是台灣經濟產業的最大考驗。此因近年台灣經濟飛躍成長，今年第二季經濟成長率更達到七．九六％，動力主要來自半導體產業具有供應鏈完整及技術領先的產業韌性，在全球新興AI等未來產業提供莫大的助力。如果半導體被課徵高關稅，將對台灣科技產業造成重大衝擊，但也會反噬美國。因此，二三二調查才是台美關稅戰的重中之重，在後續談判中，政府如何提供更多對美投資，協力為美國重建半導體產業，以獲得更好的關稅待遇，才是台對美談判的關鍵。

美國對台課徵廿％對等關稅出爐，誠如賴總統所言，只是暫時性，談判仍持續進行，期能獲得更好結果。然而，這一場攸關全民利益的關稅戰，藍白似乎仍未改「為反對民進黨而反對」的仇恨政治窠臼，因此賴總統宣稱談判結束後，攸關國會權力的部分，一定會向國會報告並取得同意，乃是一種明智的決策。台美談判結果送交立法院，由藍白來作是否同意的決定，等於是要在野黨不能只出一張嘴，必須共同承擔責任，如能化解政治歧異，促成各政黨一致對外，未始不是台灣民主的一樁美事。

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