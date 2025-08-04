自由廣場》一個世代的保守派先驅 憶台灣好友佛訥博士

◎ 高碩泰

美國保守派智庫「傳統基金會」創辦人，長年擔任會長的佛訥（Edwin Feulner）博士日前逝世，享年八十三歲。美台政學界對畢生堅定友台的佛氏悼念有加。

一九八二年八月中，筆者以基層科員奉示接待嶄露頭角的佛氏訪台，時值華府與北京密集談判簽署繼一九七二年「上海公報」、一九七九年「建交公報」後的第三份公報，以結束美方對台軍售的期限與數量。八月十七日美中發表「八一七公報」，對尚在斷交谷底的台美關係又是一記重擊，當晚外交部政務次長錢復款宴佛氏一行，氣氛凝重。

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在晚宴後，佛氏難掩憤慨，表示將向白宮表態，並發動國會及民間力量，敦促雷根政府恪守「台灣關係法」承諾，確保台海安全。佛氏從此開啟了「傳統基金會」友台立場與挺台力道，至今不渝，佛氏與筆者爾後數度憶及這段往事，咸認是患難真情、刻骨銘心的經歷。

華府擁有專攻國安、外交、內政、經濟議題的大小智庫。既是腦力激盪的論壇，也是儲備、遴拔政治、政府菁英的寶山。「傳統基金會」自一九八○年雷根總統當選後崛起，長達四十年在佛氏主持下，已是超過兩百人的大型政策研究機構與保守派重鎮。「傳統基金會」為歷屆共和黨政府、國會議員提供政見、論述與政策藍圖，旗下人士被網羅入閣或位居要職。佛氏引導了超過一個世代的美國保守派運動及政策思辨，他從未擔任公職，以大老之尊與剛正不阿格調，廣結善緣，備受跨黨派敬重，在華府圈內未聞樹敵，至屬不易。

筆者三度因公職派赴華府，從資淺三等秘書到駐美代表的不同階段，皆有幸與佛氏互動密切並多方請益，承獲引介高層人脈，親炙其灼見與丰采。他支持台灣的安全繁榮與經濟自由，不遺餘力，不吝提供建言與臂助，遑論二○一六年十二月蔡英文總統與川普的歷史性通話，佛氏私下也扮演關鍵角色。

佛訥篤信自由民主、市場經濟、小政府、輕賦稅、重商、反共、強大國防與國際結盟，引領風潮並付諸行動，允為一個世代的保守派先驅。其後美國因主客觀時空變化而衍生新保守派（neo-cons）乃至當前川普總統的民粹主義極右保守派，不無偏離傳統保守派價值與政策路線，而畢生友台挺台的佛氏一以貫之，典範長存，令人緬懷。

（作者為民間智庫資深顧問、前駐美代表）

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