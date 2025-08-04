自由廣場》（胡，怎麼說）倒閣形勢大好，藍白小孬孬不敢！

◎ 胡文輝

大罷免大失敗後，美台關稅廿％、比日韓十五％高，藍白狠轟「喪權辱國」，當前政局，執政的綠營非常不利，對藍白則台灣愈亂、形勢愈好，尤其倒閣形勢一片大好，藍白不敢趁勝追擊倒閣就是小孬孬！

倒閣，藍白簡直利多出不盡！有人說藍白不敢倒閣寧當小孬孬、就是怕總統解散立院、重選，其實，依大罷免遭藍白聯合完封二十四比零情況，若此時重選，藍白自信贏更大，並可在綠委選區攻城掠地。

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重選後，若立院藍白過半或藍軍就過半，將可挾最新民意，威逼賴清德總統交出組閣權，由藍白組閣、形成類似法國式左右共治（統獨、紅綠可共治？），否則面臨立院全否決，行政院將全癱瘓，即使不全癱瘓，也將被迫成為藍白「行政局」。若藍白席次達三分之二，罷免及彈劾賴清德總統案，更任由傅崐萁、黃國昌玩弄了。

倒閣重選、藍白掌控立院利多多！像前述美台關稅協議廿％，藍白只會罵、何不乾脆否決，若因而遭美國報復、關稅從卅二％起跳，必成台灣不可承受之重，但藍白惡搞壞事，鐵定把責任推給「前內閣」顢頇無能，更會「賴」給清德！

藍白主張用人民力量抗美（援中），甚至嗆聲「霸佔白宮、罷免川普」，那藍白更應倒閣，重選勝出後，乾脆自己上陣談判，中國義和團式「霸、罷」出招，神經錯亂般把台灣外滙存底錯算為搬卅五兆去美國的傅崐萁，關稅亂台大計當然要領軍、左右護法羅智強、陳昭姿以嚇死川普，但談出的會是卅二％、卅九％？比照中國五十五％？

倒閣、重選對藍白利多多不完！像普發一萬，棄國安、債留子孫，在所不惜，但民進黨政府擬不編預算，若重選藍白藉追討一萬元取勝，一萬元就發了。但人民要求藍白執政的市縣政府，比照普發一萬也把超收稅款還稅於民發現金，新北一．六萬、台中五萬、台北兩萬、花蓮五萬…，卻遭盧秀燕、蔣萬安等峻拒還要控告。

倒閣藍白利多沒完沒了，像藍白掌控立院決議要求行政院，中央預算被刪、但地方補助款不能少一毛，又像修財劃法把每年三千多億撥給各縣市、事情卻沒移交等，行政院都認為窒礙難行、準備打憲法官司，但若倒閣、重選藍白勝出，傅、黃若山大王，直接下令手下「行政局」交出錢來就是。

小孬孬就是孬，選民別笑也別哀，你選擇孬就要承受孬！

（作者為資深媒體人）

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