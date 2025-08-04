自由廣場》「去救災啦！」乾淨的盧秀燕與泥濘的何博文

◎ 林志翰

當豪大雨撕裂台中，土石流無情地吞噬家園，市民在泥水中倉皇逃生數天後，盧秀燕市長一身乾淨俐落的裝束，腳踩著似乎未曾沾染塵土的鞋，在滿目瘡痍的災區，給災民溫情擁抱。妝容的臉上眉頭深鎖，語氣沉重，反覆強調降雨量如何「破紀錄」、如何「超乎預期」，單日雨量突破十三年新高，七月累積雨量甚是百年平均值的四倍。

然而，這幅「溫情勘災圖」卻因過於「乾淨」而顯得格外刺眼。社群網路上，民眾自發地將其與民進黨代理秘書長何博文在南部災區，全身沾滿泥濘、幾乎與背景融為一體的照片並列。勘災，為何能如此一塵不染？那個溫情的擁抱，究竟是發自肺腑的感同身受，還是一場精心計算、為鏡頭量身打造的「政治秀」？這些對比畫面，讓盧市長不久前那些擲地有聲的政治批判，顯得加倍諷刺。

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時間倒回半個月前，當大雨澆灌南台灣，盧市長站在政治造勢的舞台上，意氣風發地將南部的災情當作攻擊政敵的砲彈。她聲色俱厲地痛批中央救災不力，高喊「我台中人還在幫你救災！」，更輕蔑地喝斥支持罷免的不同意見者「去救災啦！」。這支她親手擲出的迴力鏢，諷刺性地以如此迅猛的方式破空而至，重重地砸回台中的泥濘之上。

當災難的主客易位，話術也隨之翻轉。南部的淹水，是民進黨政府的「失職」與「人禍」；輪到台中的災情，就成了「致災性豪雨」、「破紀錄雨量」的「天災」。這種隨心所欲切換的標準，不僅暴露了政治算計的雙重面貌，更讓那句溫情的「你們受驚嚇了」，聽起來像是一場精心設計的危機公關處理戲碼。

致災性豪雨已是全球共業，沒有人能置身事外；任何幸災樂禍的言論，或意圖消費災情的政治算計，都顯得格外冷血。盧秀燕市長將南部天災當成政治提款機，試圖從災民的苦難中收割自己的聲量，卻被民意反噬。當盧市長要求她的政敵們親赴前線救災，不要有政治語言或動作時，她自己卻是滿口的政治語言。

我台中人還在幫你救災！「媽媽市長」的救災方式就是那一身與災區格格不入的潔淨，恰恰成了她只會「口頭救災」最有力的註腳。捲起袖子、踏入泥濘，遠比那災民的擁抱橋段或是幾天後又公布施政民調（二聲）第一名的成績單更有說服力。

（作者為國中教師）

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