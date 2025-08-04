自由廣場》藍白癱瘓憲法法庭 苦果全民承擔

◎ 方瑋晨

七月廿五日，立法院就七名大法官被提名人的同意案進行表決。藍白兩黨挾人數優勢，未附任何理由集體否決所有人選。已是繼去年十二月廿四日立法院全數否決前一輪大法官人事案後，第二次出現「零同意」的情況。自二○二四年十一月一日七位大法官任期屆滿離任以來，憲法法庭已空缺八個月。更雪上加霜的是，藍白兩黨於二○二四年十二月強行通過憲法訴訟法修正案，將評議人數門檻拉高至十人，並要求至少九人同意才能作成違憲宣告。在僅剩八位大法官的現況下，憲法法庭形同癱瘓，完全無法運作。

相比之下，同期考試委員人事同意案尚能正常審查並通過部分人選，可見藍白兩黨對大法官人事案刻意杯葛，態度截然不同。其背後動機不難推測：二○二四年十月廿五日，憲法法庭以一一三年憲判字第九號判決宣告藍白兩黨聯手推動的國會擴權法案多數條文違憲。為報復該判決，並避免日後再有強行通過的高度爭議法案遭憲法法庭宣告違憲，藍白選擇以全面封殺大法官人事的方式，徹底阻斷憲法法庭的運作。

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然而，憲法法庭受理案件多數並非涉及政黨利益，而是攸關一般人民的基本權益。根據司法院統計，二○二三年由人民提出的聲請案件占全體新收案件的九十八．一三％，立委聲請僅一件；二○二四年比例更高達九十九．一二％，立委與最高機關合計僅四件。可見若憲法法庭持續停擺，最直接的受害者並非政黨，而是無法獲得及時基本權救濟的人民。

值得注意的是，歷來大法官提名人往往兼具學術與實務背景。即便個別被提名人於立法院備詢時對政治議題表態，也多展現中立態度，並無明顯黨派色彩。甚至其中不乏立場與藍白關心議題相近者。然而藍白立委卻一律投下反對票，從未交代任何明確理由。這種全盤否決的做法，不僅使社會大眾無從理解標準所在，也嚴重背離責任政治精神。

更嚴重的是，藍白的操作已對我國憲政秩序造成實質破壞。憲法法庭無法運作，意味著對違憲法律與裁判的最後一道防線被迫失效，權力分立與制衡機制遭到架空。這不僅違背司法院大法官釋字第六三二號所揭示的「憲政機關忠誠義務」，更動搖自由民主憲政的根基。

憲法法庭的存在，正是為了保障人民免受違憲法律或判決的侵害。它是權利救濟的最後一扇大門。然而，藍白的惡意政治算計，正將這扇大門狠狠關上。於是，人民除了要承受可能違憲的法律與裁判所造成的傷害，還得忍受因憲法法庭停擺而帶來的無止盡延宕與折磨。

藍白立委或許在精算如何架空憲法法庭、爭取最大政治利益，但可曾想過：在他們一次次的封殺與拖延背後，究竟有多少人民正在失去憲法保障的最後希望？

（作者為律師）

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