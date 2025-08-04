自由廣場》莫藉罷免失利 徒讓執政團隊內耗

◎ 林應然

七二六大罷免失敗後，社會一遍檢討聲浪，失敗當然有諸多理由，其中，執政黨不懂得政策買票，順應在野黨的普發每人一萬元，讓選民以為不投反對罷免票就沒辦法領到一萬元。

醫界對衛福部邱部長是相當支持的，從最近許多醫師團體的聲援可看出。邱部長給醫界最多資源，將與健保不相關的公務公衛預算移出，改由其它公務預算執行，也給予最高的成長率，讓點值提升了，並減低執業所得稅，大幅增加癌篩及健檢公務預算、落實健康台灣工作、啟動深耕計畫及推動長照三．○。

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在其立委任內，推動醫糾須先調處，解決醫師常跑法院的窘境。眾所詬病的急重難罕「四大皆空」的長年老問題，不是一個在任僅一年的部長可立即解決的，更何況有給他資源預算嗎？巧婦難為無米之炊，政府不想增加補助預算，民眾不想增加保費，又要吃到飽無限看診，健保又以總額涵蓋，醫界血汗低薪出走當然難解。既要馬兒好、又要馬兒跑、又要馬兒不吃草，難！難！難！醫界最大的問題是，苦守本業，沒有讓民眾感受到不增加保費服務就會被打折，而民眾服務沒有被打折，就是醫界的收入被打折。

台灣醫界溫雅內斂，即使怨言沖天，批評不斷，也沒有仿效南韓醫界的做法，罷工辭職抗議，以損害民眾的就醫權來逼政府讓步，這一點政府與民眾應要感激的。期望台灣向前邁進，期望朝野皆能以台灣前途為念，但請勿藉大罷免失敗之名，行執政內亂之實，莫讓親痛仇快。慎之！慎之！

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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