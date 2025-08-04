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自由廣場》內外挑戰 賴政府應改善對話

2025/08/04 05:30

◎ 陳鋐毅

近日因七二六罷免失利、南部本命區水災，加上對美的關稅談判…對執政團隊而言，面臨內外夾擊的嚴峻挑戰。這使得執政黨在明年的縣市長選情更形艱困，賴總統連任也不容樂觀。

筆者對總統的長期觀察，賴總統確實責任感強、自我要求標準高，且正直清廉，這點連國民黨立委謝龍介都不吝給予掌聲。他對國家社稷之事皆相當用心，做事積極認真，尊重專業，對民生重大議題更是事必躬親。美足不足之處在於溝通技巧有待改善。

儘管賴總統嘗試與社會對話，卻似乎放不下身段。在多次與青年學子會談或網路媒體採訪中，即使開頭氣氛融洽，一旦議題變得較為嚴肅，整個氛圍便會急轉直下，令人備感壓力，難以吸引年輕族群。

再以關稅為例，川普四月公布的關稅稅率，台灣卅二％、日本廿四％、南韓廿五％。八月初步談判後，台灣降至廿％（降幅十二個百分點）、日本十五％（降幅九個百分點）、南韓十五％（降幅十個百分點）。從絕對數值來看，日韓確實比台灣低，但降幅卻是台灣最高。更甚者，南韓砸下三五○○億美元的投資換取關稅優惠，不只未經國會通過，美國商務部長盧特尼克甚至表示該投資九十％的利潤都將歸美國人民所有。

另一方面，賴總統堅持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」這四大談判原則，並強調：「台灣是民主的國家、法治的社會，我們必須向國會負責，也必須要向社會負責。攸關國會部分，一定會向國會報告，並且取得同意。」在這樣情況下，能取得最大的降幅，筆者由衷肯定。

或許大多數人只看表象的數字，但從這件事情上，卻能看出賴總統對民主制度的堅持，以及捍衛國家利益、守護國民的決心。路遙知馬力，日久見人心，台灣人民的眼睛是雪亮的。面對日趨嚴峻的內外挑戰，筆者對賴總統的能力仍深具信心，若能改善團隊與社會對話，民眾定能看見總統的努力，並給予肯定。

（作者為軟體工程師）

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