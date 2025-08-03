自由廣場》李家同與新財劃法 透露巨大的「南北鴻溝」

◎ 吳依潔

筆者認為，李家同教授身為學者，不應講出：「鄉下有這麼多老舊不堪的房屋，實在是值得我們檢討的，這幾乎可以說是國家的一個羞恥。」來評論台南受災區房舍。

嘉南平原此次受災的「紅瓦厝」，屋齡少則八十～九十年，多則二百年，皆為台灣重要的文化資產，承載著清末到日治時期的歷史價值與時代故事，也是這座島嶼不可抹去的美麗景緻。筆者認為，如果李教授從未體驗過「紅瓦厝」的美感，也請不要用「天龍國視角」來看待南部的古厝文化。

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李家同教授甚至提到：「令我感到非常難過的是，我沒有想到我國的鄉下還有這麼多的住屋是如此簡陋的。」這其實就是一種階級思維的「救世主視角」。表面上使用「看似同情的詞語憐憫對方」，背後卻隱含著：「你們的文化比較低賤，應被去除，我們都市建設比較優秀、比較好」的優劣論。

筆者認為，李家同思維在無形中反映出，台灣長期存在著「重北輕南」、「南北資源不均」的社會不公平。我們這片土地養育出無數的人才，卻因長期公共基礎建設不足、資源缺乏，長輩擔心孩子未來沒有發展，所以狠下心地將孩子送去「更有競爭力的地方」，眼睜睜的看著一代代年輕人流向資源充足的北部。然後看著孩子們功成名就、繳納更多的稅金，卻被政府再拿去供給奪去他們下一代的繁華城市。

如今新版財劃法又將「統籌分配款」大部分金額分撥到資源本就充裕的北部縣市，大大壓縮到「一般性補助款」、「計畫性補助款」跟「專案性補助款」的額度。許多偏鄉地區就是仰賴這些補助款來平衡城鄉發展，新版財劃法卻讓這些區域的情況可說是雪上加霜。

筆者認為，不管是李家同的言論還是新版財劃法制度，所帶出的都是台灣面對的問題與挑戰。期盼台南市政府、立委還有即將參選市長的參選人，能集思廣益出更多解套，解決台南因新財劃法而形成的更大的「南北鴻溝」。

（作者為台灣基進台南黨部主委）

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