自由廣場》黨媒帶頭質疑 黃仁勳熱臉貼中共冷屁股？！

◎ 竹木一工

人民日報八月一日題為《英偉達，讓我怎麼相信你？》的評論文章指出，英偉達（NVIDIA，台灣譯為輝達）算力晶片H20被曝出存在嚴重安全問題，公司最近被國家網信辦約談。事後，輝達回應：「網絡安全對我們至關重要。輝達的晶片不存在『後門』，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些晶片的途徑。」文章指出，回應歸回應，企業唯有按照約談要求，拿出令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重新贏得市場信任。發展數字經濟、建設數字中國，必須維護好網絡空間安全，絕不能讓「帶病」的晶片上崗。

眾所周知，原本輝達的晶片被川普禁止出口到中國，輝達創始人兼CEO黃仁勳，奔走美中之間，七月初訪中還被高規格待如上賓，同時，黃仁勳好不容易說服川普，為其公司專為中國製造的H20晶片解禁放行，豈料，中國網信辦日前反而要求輝達「說明」其晶片是否存在「安全風險」。

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黃仁勳遭遇與特斯拉的馬斯克被懷疑如出一轍。特斯拉電動車被中共懷疑設置「後門」，因此被禁止經過一些政府及軍事與科研單位等敏感機關，遑論停放這些單位的停車場，因此造成特斯拉車主的不便，衍生了特斯拉在中國市場銷售量的下滑。

黃仁勳與馬斯克都是「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」的苦主，中共如此對待黃仁勳與馬斯克，相信舔共的館長與台灣藝人及政客也是如此被中共對待，只是痛苦的時候還未到來而已。

中國友人母親是書香門第女兒，卻相信「只有共產黨能救中國」，於是大學還沒畢業就投奔延安跟共產黨一起救中國。剛去不久的某天凌晨被蒙上眼睛綁赴刑場，一陣槍響後被打開眼睛，只見旁邊都是被槍決的「同志」，這種震撼教育，令一向養尊處優的年輕女子不敢造次，只能一輩子「聽黨指揮，跟黨走」。共產黨的陰狠嘴臉與行為，只有親歷過的人才會相信。這是中共騙術高明的地方，國人要跟共產黨走以前應停聽看，別上當受騙。

（作者從商）

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