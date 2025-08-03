自由廣場》因應極端氣候 治山防洪須定期維修

◎ 賴明煌

多事之秋的七、八月，自丹娜絲怪颱創百年紀錄在嘉義縣布袋鎮登陸，直撲前線廣袤平坦之西南部平原，加上死而復生竹節草颱風，衍生○七○八至○七二八等強烈西南氣流事件迄今，西南部縣市降下逾全年平均雨量，叫人瞠目結舌。甚連全國最大的曾文水庫，因連日豪雨已達滿水位，持續透過防淤隧道、溢洪道來提高放水量，甚至洩洪因應，五天累積流掉逾四．九六億立方米，接近四座日月潭水庫的容量。

另從七月卅日至八月二日累積四天降雨量，嘉南高屏山區均已首見超過紫爆顏色的黑色一千毫米紀錄，全台更有卅五個氣象測站累積降雨量破千，另有廿七測站達八百毫米，又以高雄市茂林區多納林道以一八○七．五毫米居首，可知這次超強又超久西南氣流的可怕。

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過去五年投入數千億預算辦理「前瞻水環境計畫」，才能讓這次災情範圍縮小，如台南地區從莫拉克風災淹水面積廣達五萬五千公頃，在去年凱米颱風淹水三三五公頃減少至千分之六、到這次丹娜絲颱風淹水三七公頃且減少至萬分之七以內，客觀評估若無此治水計畫，破紀錄之降雨恐怕災情會更加險峻。

地球暖化衍生極端氣候釀短延時暴雨與持續雨災，世界頻傳超紀錄的氣候災害，如中國北京近日也發生近百人因豪雨淹死與近十萬人撤離之悲劇。

因此政府願再加碼籌湊千億，在四年內辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，祈願社會各界與立委諸公審查該計畫時，應考慮這次中南部豪大雨及積淹水與山區道路柔腸寸斷等蒼生受苦情況，持續不斷的檢討與投入必要之防澇治山經費，來確保國土安全與民眾居家無礙，並考慮到地球暖化所釀之災損持續與擴大，如同汽車一樣要定時與定里程數進廠檢修保養，方能達到階段性之使用防護目標。

（作者為技師，前嘉市秘書長、南縣交通觀光局長）

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