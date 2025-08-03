自由廣場》台南暴雨成災 藍營幸災樂禍不足取

◎ 藍必舒

賴總統的台南本命區，發生致災大雨，民眾苦不堪言，詎料藍營部分政治人物一昧批評綠營，質疑八百億治水工程治水不力，藍營媒體更將天災歸為上天懲罰，嘲諷災民是自食惡果，藍營與支持者幸災樂禍的心態，實不足取。

觀諸各大社群媒體，這些酸語，到處可見，諸如：「上天用心良苦，用大雨一再澆醒綠民！」、「這就是支持民進黨賴清德的深綠福利呦」、「老天都看不下去，讓政客謊言破功」、「天作孽猶可違，自作孽不可活」、「台南人自己選的不是嗎？若不喜歡淹水，怎會選民進黨？」、「老天在懲罰賴」、「這些日子的雨又何嘗不是老天爺要人民思考當權者是不是真心為了人民？如果下次還是含淚投這種政府，那也沒有同情的必要了」。

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衡諸這次的中南雨量，可說是近年罕見，致災地區除了台南市、嘉義縣，也包括雲林、彰化、南投、台中等藍營縣市，藍營支持者這種心態，實屬可議。

更何況，若以八百億的前膽計畫，二○○六年在藍綠協商過程中，朝野立委都支持擴大治水範圍，各縣市立委亦紛紛為選區請命。其中以雲林縣八十二億餘元、彰化縣七十六億餘元、台南七十五億餘元較高。如果，以這次雨災淹水就質疑台南治水不力，那彰化、雲林豈不是也應該接受相同檢驗？

依據經濟部和台南市政府的資料，台南近年來已做多項重大治水建設，辦理排水整治、新闢滯洪池、抽水站新建及雨水下水道等建設，共計投入約一○八億元，其中，二○二二年完工的三爺溪排水是台南市最重要區域排水，主要是讓台南市永康區、仁德區、歸仁區及安南區等地區不受淹水之苦，由二○一二年的淹水一五七六公頃（○五二○鋒面），到二○一八年的二一七公頃（○八二三豪雨）再到二○二二年八十九．七公頃（○七三一豪雨），明顯改善以往常遭人詬病的淹水。

依台南地區近十年來的最高雨量統計，二○一八年八月廿三日，日雨量最高三五六毫米，二○二四年七月廿五日次高三百毫米，安南均未造成重災，昨日安定區十二小時累積雨量高達三七六毫米再創新高，永康區時雨量更飆破一百毫米，豪雨才是致災主因，怎可歸因於治水不力？

民進黨代理祕書長何博文已率志工投入台南救災，藍營與支持者，請用人溺己溺的精神，一起救災，別再幸災樂禍而空談妄議。

（作者是媒體觀察者）

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