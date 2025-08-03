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自由廣場》戰略耐心下的外交智慧 評議賴總統暫停過境美國

2025/08/03 05:30

◎ 林子堯

近期有關賴總統過境美國計畫，以及美國對台關稅等議題，成了川普總統就任半年以來台美關係的重點。川普總統和其第一任期間的對外政策有很大不同，特別是以貿易戰為主，讓台美關係增加複雜性。然而賴政府迄今，對美立場口徑一致，並保持低調，這正是建立互信的方式。

美國政府近年來多次強調，台美關係是史上最佳時刻，這樣的基調今年也未出現公開改變。有關台灣總統過境美國，在七月美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與中國外長王毅會談後，魯比歐也強調台灣總統過境美國課題並不在會談主題內，顯見縱使過境美國，在中國來看也非最棘手之事，更不能以此論斷賴總統有破壞任何美中台三邊穩定結構。

不過對台灣來說，此刻賴總統暫時停止出訪與過境計畫，其實仍是降低中國將台灣端上美中談判可能性，也減輕美方在對中貿易談判的變數，當然台灣本來也就不該在談判的選項中。在雷根總統的六大保證中也就說過，美國不會在兩岸談判扮演角色，所以若有人刻意將總統過境美國，與美中談判掛勾，其實是有違六大保證。在這次關稅議題，台灣已經先有暫時稅率，並取得比中國更好數據，都是顯現美國對台灣與中國議題的脫鉤。

但此刻真正帶給台灣挑戰的是，美國在涉外人事上，除國務卿確定外，國安顧問暫無人選，目前也還由魯比歐兼代，國務院、國防部尚有許多對中、對台政策官員陸續上任中，恐要到明年才會全部底定，屆時川普政府的新型印太政策與對中戰略，才會較為清晰。賴政府此刻過境美國，要尋求對話的窗口自然相較不易，更不用說川普政府此刻正為關稅煩心，若台灣暫時延後出訪安排，相信美方也能體會台灣政府的用心。

不過要鞏固南美洲邦交，仍是外交重要工作，總統終究必須要出訪，過境美國也必然是得要的選擇。由於川普總統是最後拍板定案者，台灣不妨在過境美國時，帶著重量級企業訪問團同行，不只強調投資邦交國也投資美國，這將是川普總統較能理解的溝通語言。若有更多不同行業人士同行，也能讓美方更理解台灣對關稅的看法，同時增加台灣在美國的能見度、甚至提高互動層級，這或許將是未來總統過境美國的最佳解方。

（作者為台大政治系博士生）

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