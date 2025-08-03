自由廣場》從在野批評關稅談判 談政黨監督的界線

◎ 王宏仁

近日，美國政府針對台灣出口產品所實施的暫時性廿％關稅措施，引發國內在野黨大肆批評，矛頭直指執政黨與美談判「失敗」。國民黨主席朱立倫批評廿％關稅加上匯率損失等於「卅二％的重大負擔」，早先國民黨立院黨團總召傅崐萁在市場傳出「以四千億美元換取十五％稅率」的傳言時，痛批政府「搬空台灣」。從前後言論一對照，我們不難看出，在野黨無論結果如何，早已決定要批評政府，這不是監督，而是預設立場、政治操作，嚴重誤導國人視聽。

所謂「國會制衡」應該是基於資訊、基於事實、基於理性的專業辯論，而不是見獵心喜、將國際談判過程簡化為「出賣台灣」、「稅率羞辱」的廉價話術。傅崐萁批評政府「出走卅兆台幣」，卻忽略了各國對美加碼投資根本不是單純「把錢送給美國」，而是包括貸款、擔保、技術合作、研發基金等多面向政策工具。事實上，日本五五○○億美元、韓國三五○○億美元、歐盟六千億美元的投資方案，真正的直接投資比重並不如外界所想的那麼驚人，反而是這些國家以投資為談判槓桿，換取市場穩定與產業升級的機會。

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國人應注意的是，在全球主要經濟體中，許多與美國政治、軍事關係密切的國家——包括加拿大、印度、歐盟——都一樣在第一波遭到高關稅衝擊。瑞士甚至從原本的卅一％被加到卅九％，而瑞士恰恰是長年與美國經貿、技術交流最為密切的國家之一。這是否就能推論這些政府「無能」或「親美無效」？答案當然是否定的。美國這一輪高關稅行動，根本是基於川普政府對外貿易結構的全面重塑，其堅持包括：各國市場開放、特定產業高稅率（如鋼鋁、精煉銅）、半導體另案處理、對美投資要求等，並非任何國家能夠單憑「關係好壞」來左右結果。

反觀國內在野黨，在美方尚未正式公布時，先造謠恐嚇民眾「就是卅二％」、「要花十二兆台幣」，事後又轉為指控「政府談判失敗」。前後矛盾、言語浮誇，只為打擊執政黨。表面說是「要放下仇恨，一起面對國際挑戰」，實際上卻是在每個攸關國家利益的時刻選擇唱衰、潑冷水。這不是制衡，而是扯後腿；不是監督，而是破壞。

在全球經貿秩序劇變的時代，我們需要有批判力的公民社會，但更需要基於事實與專業的政策辯論。台灣的國際處境不容輕忽，政府執政團隊的外交與經貿談判能力可以討論，但不應淪為政黨攻訐的工具。唯有建立成熟的政治文化，讓在野黨真誠負責任、讓民眾理性理解政策選項，台灣才能真正走向自主而穩健的國家戰略。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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