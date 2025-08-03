晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從在野批評關稅談判 談政黨監督的界線

2025/08/03 05:30

◎ 王宏仁

近日，美國政府針對台灣出口產品所實施的暫時性廿％關稅措施，引發國內在野黨大肆批評，矛頭直指執政黨與美談判「失敗」。國民黨主席朱立倫批評廿％關稅加上匯率損失等於「卅二％的重大負擔」，早先國民黨立院黨團總召傅崐萁在市場傳出「以四千億美元換取十五％稅率」的傳言時，痛批政府「搬空台灣」。從前後言論一對照，我們不難看出，在野黨無論結果如何，早已決定要批評政府，這不是監督，而是預設立場、政治操作，嚴重誤導國人視聽。

所謂「國會制衡」應該是基於資訊、基於事實、基於理性的專業辯論，而不是見獵心喜、將國際談判過程簡化為「出賣台灣」、「稅率羞辱」的廉價話術。傅崐萁批評政府「出走卅兆台幣」，卻忽略了各國對美加碼投資根本不是單純「把錢送給美國」，而是包括貸款、擔保、技術合作、研發基金等多面向政策工具。事實上，日本五五○○億美元、韓國三五○○億美元、歐盟六千億美元的投資方案，真正的直接投資比重並不如外界所想的那麼驚人，反而是這些國家以投資為談判槓桿，換取市場穩定與產業升級的機會。

國人應注意的是，在全球主要經濟體中，許多與美國政治、軍事關係密切的國家——包括加拿大、印度、歐盟——都一樣在第一波遭到高關稅衝擊。瑞士甚至從原本的卅一％被加到卅九％，而瑞士恰恰是長年與美國經貿、技術交流最為密切的國家之一。這是否就能推論這些政府「無能」或「親美無效」？答案當然是否定的。美國這一輪高關稅行動，根本是基於川普政府對外貿易結構的全面重塑，其堅持包括：各國市場開放、特定產業高稅率（如鋼鋁、精煉銅）、半導體另案處理、對美投資要求等，並非任何國家能夠單憑「關係好壞」來左右結果。

反觀國內在野黨，在美方尚未正式公布時，先造謠恐嚇民眾「就是卅二％」、「要花十二兆台幣」，事後又轉為指控「政府談判失敗」。前後矛盾、言語浮誇，只為打擊執政黨。表面說是「要放下仇恨，一起面對國際挑戰」，實際上卻是在每個攸關國家利益的時刻選擇唱衰、潑冷水。這不是制衡，而是扯後腿；不是監督，而是破壞。

在全球經貿秩序劇變的時代，我們需要有批判力的公民社會，但更需要基於事實與專業的政策辯論。台灣的國際處境不容輕忽，政府執政團隊的外交與經貿談判能力可以討論，但不應淪為政黨攻訐的工具。唯有建立成熟的政治文化，讓在野黨真誠負責任、讓民眾理性理解政策選項，台灣才能真正走向自主而穩健的國家戰略。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書