自由共和國》F-1國際學生在川普時代的挑戰？

川普重返政壇、移民政策轉向的聲浪捲土重來，對許多國際學生而言，熟悉的焦慮感再次湧上。（路透檔案照）

陳啟耕／綠楓法律集團負責人、移民律師

川普重返政壇、移民政策轉向的聲浪捲土重來，對許多國際學生而言，熟悉的焦慮感再次湧上。作為一位長期協助企業、家庭或學生的美國移民律師，我不只是處理前往美國身份問題的協助者，也曾是其中一員。從台灣赴美讀書，經歷過OPT、找工作、投出上千封履歷，只為等到願意協助我H-1B的雇主。這一路走來的焦慮與不安，我感同身受。

根據美國國務院近年公布的「2024 Open Doors Report」指出，二○二三至二○二四學年來美國留學的台灣學生從二萬一八三四人成長至二萬三一五七人，其中以研究所居多，顯示台灣學生對美國高等教育的期待仍然堅定。但數據之外，是他們背後所承受的行政障礙、政治風險與對未來高度的不確定性。這些挑戰，我也曾一一面對。

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川普任內，F-1學生入境面臨更嚴格盤查，包括手機查扣、暫時拘留，甚至當場遣返。不少學生驚訝問我：「我只是想念完學位，怎麼會被當作有移民傾向或是對美國國安有危險的嫌疑人？」其次，OPT與STEM OPT的政策也時有變動。川普第一任期內，曾多次提案收緊或取消OPT，限制雇主資格等，引發國際學生焦慮。我們還收到一位學生詢問：「我的學生簽證過期，還能回台灣更新簽證再回美嗎？」，理論上是可以，但要評估AIT的審查趨勢與自身條件。我自己當年也曾擔心若一旦離境，是否就再也回不來。

還有一項常被忽略的風險是社群媒體。自二○一九年起，簽證表DS-160新增社群帳號欄位，要求揭露過去五年活動，某位學生問我：「Google Photo（私人雲端照片）會不會被查？」答案是否定的，但如果將社群媒體如Facebook或Instagram設為不公開，將被視為想要規避審查或隱藏某些活動的意圖；最近就有F-1申請人面試時收到黃單，並要求補件。在這邊也要提醒大家：社群欄位誠實填寫是原則，刻意刪除或隱瞞反而可能招來更大問題。

我們也有來自台灣新竹的工程師提問：「人在台灣、持有美國學歷，可以申請NIW（國家利益豁免）嗎？」事實上，只要在專業領域中有顯著貢獻，即使人在海外，也有機會申請。我曾成功協助數位在台工程師、科技人才、機師、醫師等，靠自身實績申請NIW通過。美國要的是能夠對美國貢獻的人才， 無關乎申請人的護照國籍或者居住地。

身為過來人，我總提醒學生和家長：不要等問題發生才處理。提早規劃身分鋪路，了解F-1轉OPT、H-1B、甚至NIW的可能留美的路徑，會比臨時應變更有保障。我記得當年剛畢業、簽證快到期的壓力，深夜坐在電腦前瘋狂海投履歷，一邊懷疑自己到底撐不撐得過去。但我也知道，只要資訊充足、規劃得當，命運的轉機常常就在下一封信裡。如果說川普時代讓我們學會了什麼，那就是：「知道得愈多、準備得愈早，就愈能穩住自己的方向盤。」

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