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自由共和國》陳破空／大罷免意外受挫，各方心態解析

2025/08/03 05:30

英國國防大臣希利指稱若台海爆發衝突，英國已經做好投入戰鬥的準備。（美聯社檔案照）英國國防大臣希利指稱若台海爆發衝突，英國已經做好投入戰鬥的準備。（美聯社檔案照）

陳破空／旅美作家、政論家

台灣大罷免受挫，令許多人、尤令國際社會和旁觀者意外。受挫的原因，台灣各方已經總結到位，最關鍵的三條：大罷免未能撼動藍綠基本盤；國民黨背水一戰，全速開動黨機器，全力相拚。對照之下，民進黨卻持觀望，陷於被動；民間發起的大罷免，針對人數過多，若能集中火力罷免「四人幫」（如其中的傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、葉元之），則勝算更大。七二六塵埃落定，各方心態如何？值得關注。

民間罷團。失望、傷心、抱怨、不服，各種情緒交織。對結果失望甚至傷心，不敢相信，一年打拚的結果竟是如此；抱怨民進黨沒有助陣、或沒有盡力投入助陣。但七二六受挫，也可能進一步激發罷團不服輸的心志，以破釜沉舟的心態，衝刺八二三罷免，儘管，外界普遍感覺勝算不大。民間罷團若能與民進黨進行全面戰術整合，或仍有些許樂觀的微光。

國民黨方面，因勝利而驚喜，如此結果或連他們自己都想不到，由此可能在親共的道路上越走越遠。但若不加節制，可能遠得再次超脫民意、反而走向另一輪失敗。畢竟，這次被列為罷免對象的廿四人中，有七人跨越罷免門檻、多人支持票滑落。其實，卅一比○的大罷免，無論成敗，都是對親共立委的嚴重警告。

民進黨方面。作為七二六大罷免受挫的最大輸家，該黨必受到最大震撼和教訓。一方面，民進黨必緊急與民間罷免團體溝通釋疑，商討如何積極配合下一波八二三的罷免投票，以及在未來選舉和政治運作方面的合作。另一方面，危機感加重下，民進黨可能更早布局明年的九合一大選。而緊迫的議題還包括：如何在國會野大朝小的局面下，反思，調整，甚至尋求與部分在野黨力量合作，化被動為主動，走出執政困局。

共產黨方面。作為七二六大罷免受挫的最大贏家，因挽回顏面，找到台階下，短期而言，武力威脅可能稍減。但也可能自認武力威脅有效，諸如軍機軍艦逼近台灣這種懸崖戰術有助於推高國民黨的親中路線，反而加大武力威脅的力度，尤其當台灣有選舉之時。換言之，共產黨可能提前謀劃：因應二○二六年的台灣九合一選舉、以及二○二八年的總統和立法院大選，它將以哪種和哪些方式介入。

撇開武力威脅一面，可以肯定的是，台灣大罷免受挫，共產黨嘗到統戰甜頭，食髓知味，隨後將加大統戰、滲透和利誘，投入更多資源，進一步分化台灣社會。如網紅館長到中國暴走、從中獲取暴利、回到台灣為共產黨放肆宣傳的模式將更多上演。

總之，「一手硬、一手軟。」即，一手威脅和恐嚇，一手收買和滲透，將仍是北京的「兩手策略」。主導對台統戰的王滬寧，在中南海內部的話語權將進一步增強，其權力地位也會隱形上升。在某種意義上，也將對習近平的權勢構成隱形挑戰。

美日和其他文明國家。一方面，有些國家可能誤判台灣民意，以為兩岸有北京主導的統合可能，而出現支持台灣與否、支持台灣到何等程度的猶疑；另一方面，更多國家可能意識到危機加大，文明世界有失去台灣的危險，尤其在藍白親共勢力和共產黨的遙相呼應、裡應外合之下，從而加重這些國家、尤其這些國家執政者和軍方的危機感和緊迫感，更加密切關注台海局勢、更加力挺台灣的民主和主權。

英國國防大臣希利表態：若台海爆發戰爭，英國已經做好在太平洋作戰的準備。他是在包括英美澳日德法等十九國「護身軍刀2025」軍演之際發表這番言論，且在台灣這波大罷免落幕次日，七月廿七日，別具象徵意義。

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