自由共和國》鄭秀玲／一流的人民，值得更專業且愛國的立委

我們小小多山的國家有認真善良的人民，多年來在各自岡位上努力工作及政府的各項政策協助下，打造出令全球稱羨的自由幸福家園。值得更專業且愛國的立委。（資料照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

一、一流的人民共同打造了自由幸福的家園

我們小小多山的國家有認真善良的人民，多年來在各自岡位上努力工作及政府的各項政策協助下，打造出令全球稱羨的自由幸福家園。從今年國際評比表現可知：IMD世界競爭力我國排名全球第六，較去進步二名。新聞自由度排名全球第廿四名（較去年進步三名）、亞洲第一。聯合國發布的幸福指數我們排名第廿七（較去年進步四名），在亞洲第三。醫療照護指數則連續八年全球第一。然而黃國昌委員卻頻頻抹黑賴總統政績一片空白！

二、基層人民仍面臨諸多困難和挑戰，亟待行政院及立法院共同解決

每年的地震及颱風等天災常帶給人民生命及財產損失。國際環境的變化（例如COVID-19、烏俄戰爭、美中對抗及川普關稅等）所帶來的生命及通膨等影響，也讓很多中小企業承受不了。過高的房價及危老建築、人口老化及少子化、詐騙集團橫行、醫護人手不足、缺電及缺工等都待解決。更嚴重的是我們還需面對獨裁中國密集駭客攻擊及不斷文攻武嚇及滲透。很遺憾藍白立委們忙於擴權及破壞民主，疏於解決上述民生問題及守護國家安全。

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三、民主先進國家視台灣為世界槐寶，但中國則亟欲奪取台灣

我國擁有全球罕見的完整半導體產業鏈，在AI 時代更成為世界先進國家爭相爭取設廠及合作的對象。台積電過去四十年來除了有政府各項獎勵措施外，它更日夜不懈得努力推動製程創新及協助供應鏈在地化，才能在全球AI晶片製造市佔率高佔九成。NVIDIA黃仁勳強調他們正和台積電及在地供應商共同推動AI產業革命。再者，台灣海峽是全球五十％貨櫃運輸必經之路，日本七成的能源需經此運送。台灣的地理戰略位置十分重要。近期美、日、歐盟、英、法、澳洲等政府及其國會紛紛表達支持台海和平穩定。反之，中國過去一年半以來，已有五○三七軍機逾越海峽中線，不斷威脅國人安全。

四、一流的人民值得更專業且愛國的立委

我在二○二○年曾當過預算會期立委，即使已有超過卅年以上國內外大學及政府工作經驗，仍每天工作超過十小時認真審查預算，才獲得公督盟頒予優秀立委。因此我了解立委需有足夠專業及認真投入才能稱職。

二○二四大選結果，選民原本預期民進黨在中央執政、國民黨在地方執政（在全台十四個縣市），民眾黨也在新竹和金門執政。這三黨理當拚經濟及解民怨。

在國民黨席次未過半下，八席民眾黨若能發揮第三勢力的關鍵把關，就不會有國民黨傅崐萁總召和黃國昌總召共同推出一系列毀台擴權法案及亂審預算等荒謬情事。此巨大民怨，才促成罷團卅一比○的二階提案。

黃國昌過去參與社運及其第一任立委任內在揭弊及抗共保台有不錯風評。不意在加入民眾黨，依其算計成為民眾黨黨主席並擔任總召後，如郝明義所揭示他禁不住更大權力誘惑，不惜違背良心，厚顏寄生親中國民黨以壯大其政治能量。和過去馬政府及蔡政府完全執政下的立委相比，本屆藍白立委的表現最差勁，其責任非傅黃二總召莫屬。詳述如下：

（四之一）嚴重違反程序正義：

馬政府時，好歹有補辦服貿公聽會，藍綠立委委員會中，張慶忠躲在角落貿然宣布協議通過，引來五十萬人抗議的學運，彼時黃國昌不見得了解協議內容，但在乎黑箱程序。如今徐巧芯在門縫貼保鮮膜，幾個同黨立委逕自宣布法案通過，他卻默許。還有二秒通過法案等，他也無動於衷。過去蔡政府時，為了高中考招分科測驗的級分數，召開公聽會討論後，才決定。反之，黃國昌提案通過的法庭直播，藍白沒舉辦任何公聽會。

（四之二）韓國瑜院長未維持政治中立，更縱容藍白惡搞：

歷屆立法院院長王金平、蘇嘉全及游錫堃等人大抵能維持政治中立並領導各政黨立委們依照立院規範提法案及審預算。如今很多法案多未經討論就以藍白多數暴力表決通過，真的太傲慢了。

（四之三）只花二天胡亂審三．一三兆元中央政府總預算：

在立院預算中心（數十位博碩士所組成）的專業協助下，歷屆立委大扺能提出具體理由為何刪減或凍結部分預算。藍白傅黃總召卻選擇在最後二天才亂刪、超刪、亂凍預算，分明是扯政府後腿，亂花納稅人的血汗錢。

（四之四）總召權力過大，三黨總召應換新人：

過去這一年來傅黃二總召率藍白立委們大鬧立法院，吾人好奇這二黨內的地方首長及縣市議員等為何未提出異議並阻止他們呢？吾人建議各政黨應檢討不宜給總召過大的權力。為了回歸理性問政，建議三黨總召應換新人，注入新氣象。

（四之五）刻意癱瘓憲法法庭：

藍白所提擴權法案大都被判違憲後，憤而二度封殺大法官被提名人同意權，迫使憲法法庭實質癱瘓，致多個釋憲案停擺。

（四之六）亟需增訂對不分區立委的罷免權法案：

當年黃國昌決定參選立委的初衷想了解王金平和柯建銘二總召如何密室喬事。不意他當上總召後，在權力魔戒的趨使下，竟瘋狂得和國民黨一起推翻先賢所建立的立法程序，秀下限無底線。他之 所以如此狂妄，是因為目前沒有罷免不分區立委的法令。

總之，人民才是頭家。吾人呼籲全體一一三位立委們別再當薪水小偷（每年花三．三億元，包括薪水、年終及健診）了，務必善盡守護既有的自由民主、傲人經濟及國家安全，協助監督行政院共建安居樂業的社會。人民眼睛是雪亮的，請不要再囂張行事，不然在即將到來的二○二六選舉，選民終將以選票教訓您們。

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